Samsun'da Fırtına Ve Sağanak Yağış Kıyıyı Nasıl Vurdu?

Samsun’da Fırtına Ve Sağanak Yağış Kıyıyı Nasıl Vurdu?

Samsun'da etkili olan fırtına ve sağanak, sahil kesimlerinde ciddi hasara yol açtı. Dalgalar yürüyüş yollarını kapattı.

Yayınlanma
14
Samsun’da Fırtına Ve Sağanak Yağış Kıyıyı Nasıl Vurdu?
Okunma Süresi: 2 dk

Samsun'da gece saatlerinde başlayan fırtına ve sağanak yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam ederek, kentte yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle sahil kesimlerinde meydana gelen hasar, yerel halkı endişelendirdi. Dalgaların yüksekliği Atakum ilçesinde yaklaşık 5 metreye kadar ulaştı ve bu durum, sahil boyunca ciddi bir tehlike oluşturdu.

Fırtına ve sağanak yağışın etkisiyle, Adnan Menderes Bulvarı sahilinde dalgaların taşıdığı taş ve beton bariyerler, yürüyüş ve bisiklet yollarını kapattı. Bu durum, bölgedeki vatandaşların güvenliğini tehdit etti. Belediye ekipleri, olayın ardından güvenlik önlemleri almak amacıyla bölgede şerit çekerek, halkı olası tehlikelere karşı uyardı.

Hangi Bölgelerde Hasar Meydana Geldi?

İncesu Mahallesi'nde bazı evlerin avlu ve bahçeleri su altında kaldı. Bu durum, ev sahipleri için büyük bir sıkıntı yaratırken, bazı yapılar da zarar gördü. Ayrıca, belediyeye ait İncesu sahilindeki bir kafenin ve soyunma kabinlerinin duvarlarının yıkıldığı, verandaların çöktüğü bildirildi. Bu tür yapısal hasarlar, bölgedeki altyapının ne denli zayıf olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının etkisinin devam ettiğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hava durumu tahminleri, fırtınanın ve sağanağın ilerleyen günlerde de devam edebileceğini gösteriyor.

Yerel Yönetimlerin Alınan Önlemleri Neler?

Belediye ekipleri, fırtınanın getirdiği olumsuzlukları en aza indirmek için çeşitli önlemler alıyor. Ekipler, sahil boyunca oluşan hasarları tespit etmek ve onarım çalışmaları başlatmak amacıyla hızlı bir şekilde harekete geçti. Ayrıca, vatandaşların güvenliği için bilgilendirme yaparak, olası tehlikelere karşı önlem almaları konusunda bilgilendirici mesajlar yayımladı.

Yerel yönetimlerin bu tür doğal afetlere karşı hazırlıklı olması, gelecekte benzer olayların etkilerini azaltmak adına büyük önem taşıyor. Bu nedenle, halkın da bu tür durumlarda dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
