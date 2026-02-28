Dolar
43,9493 %0.12
Euro
51,9846 %0.09
Gram Altın
7.435,91 % 1,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Keçiörengücü - Amedspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Keçiörengücü - Amedspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Amedspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile karşılaşacak. Maçın detayları haberimizde.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Keçiörengücü - Amedspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Okunma Süresi: 2 dk

Amedspor, Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, Amedspor'un Süper Lig hayallerini sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta Oynanacak?

Keçiörengücü - Amedspor maçı, 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyici bir mücadele olacak. Amedspor, bu maçta galip gelerek Süper Lig'e yükselme mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi takım Keçiörengücü ise play-off hedefini gerçekleştirmek amacıyla 3 puan almak için sahada mücadele edecek. Her iki takımın da galibiyet için yoğun bir çaba sarf etmesi bekleniyor.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak yayımlanacak. Futbolseverler, bu önemli maçı ekranlarından takip edebilecek. Maçın yayın akışı, futbol tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

Ayrıca, Aktepe Stadı'nda oynanacak olan müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Harun Reşit Güngör yapacakken, 4. hakem olarak Enver Aydın görev alacak.

Takımların Durumu Nedir?

Amedspor, 54 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Bu durum, takımın Süper Lig hedefi için oldukça önemli bir konumda olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, 39 puanla 9. sırada bulunan Keçiörengücü, bu maçta alacağı 3 puanla ligdeki sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor.

Her iki takımın da bu kritik karşılaşmada göstereceği performans, sezonun geri kalan kısmı için belirleyici bir etken olabilir. Futbolseverler, bu mücadelede her iki takımın da sahada sergileyeceği mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

#Amedspor
#Keçirörengücü
#1.lig
Fenerbahçe'de Sakatlık Sorunları Devam Ediyor: Dorgeles Nene'nin Durumu Ne?
Fenerbahçe'de Sakatlık Sorunları Devam Ediyor: Dorgeles Nene'nin Durumu Ne?
#Spor / 28 Şubat 2026
Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Sunuyor
Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Sunuyor
#Gündem / 28 Şubat 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yaz Transfer Döneminde Yıldız Yağmurunun Olacağını Açıkladı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Yaz Transfer Döneminde Yıldız Yağmurunun Olacağını Açıkladı
Spor
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazıyor: Gol ve Asist Krallığında Zirvede
Samsunspor, Konferans Ligi'nde Tarih Yazıyor: Gol ve Asist Krallığında Zirvede
Freetown sahilinin doğal güzellikleri dron ile görüntülendi mi?
Freetown sahilinin doğal güzellikleri dron ile görüntülendi mi?
Teknofest 2026 Teknoloji Yarışmaları İçin Başvurular Sona Eriyor Mu?
Teknofest 2026 Teknoloji Yarışmaları İçin Başvurular Sona Eriyor Mu?
Tekno fest 2026 için son başvuru çağrısı: teknoloji yarışmalarında geri sayım başladı mı?
Tekno fest 2026 için son başvuru çağrısı: teknoloji yarışmalarında geri sayım başladı mı?
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
Fandomlar Kapışıyor: Hangi Dizi YouTube'da Daha Fazla Aboneye Sahip?
Sosyal medya fenomeni özlem öz ve eşi tayyar öz'ün yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı mı?
Sosyal medya fenomeni özlem öz ve eşi tayyar öz'ün yargılandığı davada yurt dışı çıkış yasağı kaldırıldı mı?
Hafta Sonu Sınavları Neler? 28 Şubat - 1 Mart 2026 Tarihlerinde Hangi Sınavlar Yapılacak?
Hafta Sonu Sınavları Neler? 28 Şubat - 1 Mart 2026 Tarihlerinde Hangi Sınavlar Yapılacak?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft