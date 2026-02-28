Keçiörengücü - Amedspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Amedspor, Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli karşılaşma, Amedspor'un Süper Lig hayallerini sürdürmesi açısından kritik bir öneme sahip. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Maç Ne Zaman ve Saat Kaçta Oynanacak?

Keçiörengücü - Amedspor maçı, 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Bu karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyici bir mücadele olacak. Amedspor, bu maçta galip gelerek Süper Lig'e yükselme mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Ev sahibi takım Keçiörengücü ise play-off hedefini gerçekleştirmek amacıyla 3 puan almak için sahada mücadele edecek. Her iki takımın da galibiyet için yoğun bir çaba sarf etmesi bekleniyor.

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak yayımlanacak. Futbolseverler, bu önemli maçı ekranlarından takip edebilecek. Maçın yayın akışı, futbol tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı oluşturuyor.

Ayrıca, Aktepe Stadı'nda oynanacak olan müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Ali Vardar ve Harun Reşit Güngör yapacakken, 4. hakem olarak Enver Aydın görev alacak.

Takımların Durumu Nedir?

Amedspor, 54 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. Bu durum, takımın Süper Lig hedefi için oldukça önemli bir konumda olduğunu gösteriyor. Diğer yandan, 39 puanla 9. sırada bulunan Keçiörengücü, bu maçta alacağı 3 puanla ligdeki sıralamasını yükseltmeyi hedefliyor.

Her iki takımın da bu kritik karşılaşmada göstereceği performans, sezonun geri kalan kısmı için belirleyici bir etken olabilir. Futbolseverler, bu mücadelede her iki takımın da sahada sergileyeceği mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.