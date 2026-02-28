Dolar
Euro
Gram Altın
Bu Hafta Yatırımcılarına En Fazla Para Kaybettiren Hisseler Hangileri?

Bu Hafta Yatırımcılarına En Fazla Para Kaybettiren Hisseler Hangileri?

BİST100 endeksi bu hafta önemli bir düşüş yaşadı, yatırımcılar kayıplarını merak ediyor.

Yayınlanma
14
Bu Hafta Yatırımcılarına En Fazla Para Kaybettiren Hisseler Hangileri?
Okunma Süresi: 2 dk

Borsa, 23-27 Şubat haftasında önemli bir değer kaybı yaşadı ve BİST100 endeksi %1,55'lik bir düşüşle 13717,81 puandan kapandı. Bu süreçte, yatırımcılar için kayıpların boyutu dikkat çekici bir hal aldı.

Bu hafta borsada en fazla değer kaybeden hisseler yatırımcıların merak ettiği konulardan biri oldu. Hisse senetlerinin performansı, piyasa dinamikleri ve ekonomik verilerle doğrudan bağlantılı olarak şekilleniyor. Peki, geçtiğimiz hafta en çok kaybettiren hisseler hangileri oldu?

Hangi Hisseler Yatırımcılarını Üzdü?

Hisse senetleri arasında en fazla kayıp yaşayanlar, piyasa dalgalanmalarından etkilenerek yatırımcılarına ciddi zararlar yaşattı. Bu durum, borsa yatırımcılarının dikkatini çekerken, aynı zamanda piyasa trendlerinin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Yatırımcıların kayıplarını minimize edebilmek için bu hisseleri takip etmeleri ve piyasa analizlerini dikkatlice incelemeleri önem taşıyor. Özellikle düşük lot sayısına sahip hisseler, bu süreçte daha fazla dikkat gerektiriyor.

Temettü Açıklamaları ve Piyasa Etkileri

Formet Metal (FORMT) 2026 yılı temettü kararını açıkladı ve bu durum yatırımcıların ilgisini çekti. Temettü kararları, hisse senetlerinin değerini etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Bu tür açıklamalar, yatırımcıların gelecekteki beklentilerini şekillendirmekte önemli bir rol oynuyor.

Diğer yandan, Ziraat Yatırım üzerinden en çok alım satım yapılan hisseler arasında Doğuş Otomotiv (DOAS) yer alıyor. Bu hisselerin geleceğe dönük beklentileri güncellenmiş durumda ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunabilir.

Yatırımcılar İçin Önemli Bilgiler

Bu hafta yatırımcılarına en fazla kazandıran hisseler arasında Garanti BBVA'nın da bulunduğu belirtiliyor. Yatırımcılar, temettü kararlarını açıklayan 41 şirketin performansını takip ederek, piyasa hareketlerini daha iyi analiz edebilirler.

Sonuç olarak, borsa yatırımcıları için bu hafta kayıplar dikkat çekici bir şekilde artarken, hisse senedi seçimleri ve piyasa analizleri daha da önem kazandı. Yatırımcıların dikkatli bir şekilde hareket etmeleri, gelecekteki piyasa koşullarında daha sağlıklı kararlar almalarına yardımcı olabilir.

