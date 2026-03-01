Kelly Osbourne, Babası Ozzy’nin Vefatının Ardından Yaşadığı Süreci Duyurdu

Kelly Osbourne, ünlü rock yıldızı ve babası Ozzy Osbourne’un vefatının ardından yaşadığı duygusal süreci ilk kez gözler önüne serdi. Babasının kaybı, Osbourne ailesi için derin bir yas sürecini başlattı ve Kelly, bu süreçte yaşadığı duygusal zorlukları samimiyetle ifade etti.

Instagram hesabında Black Sabbath’ın “Changes” adlı şarkısının sözlerini paylaşarak, “Mutsuz hissediyorum, çok üzgünüm. Sahip olduğum en iyi arkadaşımı kaybettim” şeklinde duygularını dile getirdi. Bu paylaşım, babasıyla olan özel bağını ve yaşadığı kaybın derinliğini gözler önüne serdi.

“Changes” Şarkısının Anlamı Nedir?

1972 yılında yayımlanan “Vol. 4” albümünde yer alan “Changes” şarkısı, zamanla baba-kız ilişkisini yansıtan bir parça haline geldi. 2003 yılında Ozzy ve Kelly tarafından yeniden kaydedilen bu eser, romantik ayrılık temasından baba-kız ilişkisine uyarlanarak, aile bağlarının önemini vurguladı. Kelly, bu şarkının kendisi için ne kadar anlamlı olduğunu belirtti.

Kelly Osbourne, babasının vefatının ardından yaşadığı boşluğu doldurmak adına kilo verme sürecinde diyabet ilacı Ozempic kullandığını ve estetik işlemler arasında sadece botoks yaptırdığını ifade etti. “Estetik cerrahinin büyük bir hayranıyım… Ama botoks dışında hiçbir şey yaptırmadım. Çok korkuyorum” diye ekledi.

Anne ve Kızın Birlikte Geçirdiği Zaman

Kelly, babasının ölümünden sonra iki ay boyunca annesi Sharon Osbourne ile birlikte uyuduğunu belirtti. Bu süre zarfında, kederin ne kadar zorlayıcı olduğunu fark ettiğini ve birini bu kadar sevmenin ve özlemenin ne demek olduğunu öğrendiğini ifade etti. Podcast yayınında, “Kederin ne kadar korkunç olduğunu hiç fark etmemiştim” dedi.

Sharon Osbourne, 1982 yılından itibaren evli kaldığı Ozzy’nin ölümünün ardından yalnız uyumakta zorlandığını ve geceleri yatağa girmekten nefret ettiğini belirtti. Kelly, annesine destek olmak amacıyla onun yanında kalarak bu zor zamanları birlikte geçirmeye çalıştı.

Aile Bağlarının Gücü Nedir?

Kelly ve Sharon Osbourne, ünlü rock yıldızının kaybı sonrası yaşadıkları derin acıyla başa çıkmaya devam ediyor. Bu süreç, aile üyeleri arasındaki bağların ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Kelly, annesiyle olan ilişkisini güçlendirirken, bu zor zamanların aile içindeki dayanışmayı artırdığı görülüyor.

Osbourne ailesinin yaşadığı bu kayıp, sadece kişisel bir acı değil, aynı zamanda müzik dünyasında da önemli bir boşluk yaratmıştır. Kelly ve Sharon, bu zorlu süreçte birbirlerine destek olarak, kaybın getirdiği duygusal yükü hafifletmeye çalışmaktadır.