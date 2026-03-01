Antalya'da 1 Mart 2026 İftar Saati Ne Zaman Olacak?

Ramazan ayının on birinci günü, 1 Mart 2026 tarihinde Antalya'da, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte şehirdeki atmosfer oldukça coşkulu bir hale geliyor. Vatandaşlar, bu özel günde oruçlarını açmak için sabırsızlıkla bekliyorlar. Şehirdeki palmiye ağaçlarıyla süslü caddelerden, Toroslar’ın serin yamaçlarına kadar her noktada, Ramazan'ın bereketi hissediliyor.

Resmi imsakiye takvimine göre, Antalya'da 1 Mart Pazar günü iftar vakti, akşam ezanının okunacağı saat 18:58 olarak belirlenmiştir. Bu vakit, Ramazan ayının ruhunu ve toplumsal dayanışmayı pekiştiren bir an olarak öne çıkıyor. Şehrin dört bir yanında, aileler ve dostlar bir araya gelerek bu özel anı paylaşmanın heyecanını yaşıyorlar.

1 Mart İftar Vakti Nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 1 Mart Pazar günü Antalya'da akşam ezanı tam olarak saat 18:58'de okunacaktır. Bu vakit, Ramazan ayının ilk on gününün ardından gelen ikinci on günün başlangıcını simgeliyor. Antalyalılar, bu kutlu anı sabırsızlıkla bekliyorlar.

Akşam namazı vaktiyle birleşen bu an, şehrin tüm ilçelerinde duaların semaya yükseleceği ve Ramazan’ın ilk iftar sevincinin paylaşılacağı eşsiz dakikaları temsil ediyor. On sekiz elli sekiz vaktinin gelmesiyle birlikte, huzurlu bir akşam geçirme umudu da artıyor.

Ramazan'ın On Birinci Günü ve Mart Ayı Serinliği

Ramazan’ın on birinci günü, aynı zamanda 'mağfiret' günlerine adım atıldığını gösteriyor. Mart ayının hafif serinliği, Antalya sofralarındaki sıcak çorbaların ve taze pidelerin kokusuyla birleşerek manevi bir şölen yaratıyor. Saat 18:58 itibarıyla, Antalya semalarında yankılanacak olan ezan sesleri, sabrın meyvesinin toplandığı huzur dolu anların habercisi olacak.

Pazar akşamının getirdiği sakinlik, iftar saatinin gelmesiyle birlikte derin bir şükre dönüşecek. Bu özel an, hem hafta sonuna huzurlu bir veda hem de Ramazan’ın ikinci on gününe umut dolu bir başlangıç anlamı taşıyor.

İftar Sonrası Sohbetler ve Teravih Namazı

İftarların ardından, Antalya’da mart ayının ilk pazar akşamı sohbetleri başlayacak. Bugün yatsı namazı vaktinin 20:12 olarak belirlendiği Antalya’da, vatandaşlar teravih namazı için camilere gitmeden önce sevdikleriyle bir araya gelerek günün yorgunluğunu atacaklar. Ancak tüm Antalyalılar için asıl odak noktası, mart ayına özel bir heyecanla beklenen 18:58 vaktinin gelip çatması olacak.

Bu anlamlı günde, Antalyalılar iftar sofralarında bir araya gelerek, Ramazan’ın bereketini paylaşmanın mutluluğunu yaşayacaklar. 1 Mart 2026 tarihi, sadece bir iftar vakti değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın ve manevi değerlerin pekiştiği bir gün olarak kaydedilecektir.