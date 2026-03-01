Dolar
43,9493 %0.12
Euro
51,9846 %0.09
Gram Altın
7.435,91 % 1,41
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Gündem Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için acil durum duyurusu nedir?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için acil durum duyurusu nedir?

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla acil hatların açık olduğunu bildirdi.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için acil durum duyurusu nedir?
Okunma Süresi: 2 dk

Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğini artırmak amacıyla acil durum hatlarının her zaman açık olduğunu duyurdu. Bu açıklama, özellikle son dönemde yaşanan uluslararası gelişmelerin ardından geldi. Bakanlık, Türk vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve durumun yakından takip edildiğini belirtti.

Türk vatandaşlarının güvenliği nasıl sağlanıyor?

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının güvenliği ile ilgili gelişmelerin sürekli olarak izlendiğini ifade etti. Keçeli, bölgedeki büyükelçilikler ve başkonsoloslukların çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda, yerel makamlarla işbirliği içerisinde güvenlik durumuna ilişkin duyuruların düzenli olarak güncellendiği belirtildi.

Vatandaşların, büyükelçilikler ve başkonsolosluklar tarafından yapılan duyuruları takip etmelerinin önemine dikkat çeken Keçeli, temsilciliklerin acil durum hatlarının 7 gün 24 saat boyunca açık olduğunu kaydetti. Ayrıca, büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların iletişim bilgilerine internet sitelerinden ulaşmanın mümkün olduğu ifade edildi.

ABD-İsrail saldırıları ve bölgedeki etkileri neler?

Son günlerde yaşanan gelişmeler arasında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları dikkat çekmektedir. 28 Şubat tarihinde başlayan bu saldırılar, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakerelerin devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. İran, bu saldırılara karşılık vererek, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılar düzenledi.

Bu saldırılarda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirilmektedir. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 747 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu durum, bölgedeki güvenlik ortamını daha da karmaşık hale getirmektedir.

Türk vatandaşları için iletişim kanalları nelerdir?

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının acil durumlarda ihtiyaç duyabilecekleri iletişim kanallarını da aktardı. Bakanlığın Konsolosluk Çağrı Merkezi, +90 312 292 29 29 numarasıyla kesintisiz hizmet vermektedir. Bu hat üzerinden vatandaşlar, acil durumlar hakkında bilgi alabilir ve destek talep edebilirler.

Sonuç olarak, Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri almış ve iletişim hatlarını açık tutmuştur. Vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları ve resmi duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir.

İstanbul'un Şubat 2026 Enflasyonu Nedir ve Hangi Sektörlerde Artış Gözlemlenmiştir?
İstanbul'un Şubat 2026 Enflasyonu Nedir ve Hangi Sektörlerde Artış Gözlemlenmiştir?
#Ekonomi / 01 Mart 2026
Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Sonrası Brent Petrol Fiyatları Ne Kadar Yükselebilir?
Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Sonrası Brent Petrol Fiyatları Ne Kadar Yükselebilir?
#Dünya / 01 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Gündem
İran'da Hamaney'in Vefatının Ardından Geçici Liderlik Konseyi Üyeleri Belirlendi Mi?
İran'da Hamaney'in Vefatının Ardından Geçici Liderlik Konseyi Üyeleri Belirlendi Mi?
Gündem
Antalya'da 1 Mart 2026 İftar Saati Ne Zaman Olacak?
Antalya'da 1 Mart 2026 İftar Saati Ne Zaman Olacak?
Kelly Osbourne, Babası Ozzy’nin Vefatının Ardından Yaşadığı Süreci Duyurdu
Kelly Osbourne, Babası Ozzy’nin Vefatının Ardından Yaşadığı Süreci Duyurdu
F-22 Raptor'un Yeni Versiyonu Raptor 2.0 Tanıtıldı mı?
F-22 Raptor'un Yeni Versiyonu Raptor 2.0 Tanıtıldı mı?
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Kim Oldu?
Antalyaspor-Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Kim Oldu?
İran Savaşı Nedeniyle EuroLeague Maçları Ertelendi Mi?
İran Savaşı Nedeniyle EuroLeague Maçları Ertelendi Mi?
Space Shuttle Challenger Faciası Üzerine Yeni İddialar: Mürettebat Patlamadan Sonra Hayatta Kalmış Olabilir Mi?
Space Shuttle Challenger Faciası Üzerine Yeni İddialar: Mürettebat Patlamadan Sonra Hayatta Kalmış Olabilir Mi?
Survivor 2026'da Acun Ilıcalı'nın Osman Can'a Yönelik Sert Eleştirileri Neleri Beraberinde Getirdi?
Survivor 2026'da Acun Ilıcalı'nın Osman Can'a Yönelik Sert Eleştirileri Neleri Beraberinde Getirdi?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft