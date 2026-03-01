Hürmüz Boğazı'nın Kapatılması Sonrası Brent Petrol Fiyatları Ne Kadar Yükselebilir?

Hürmüz Boğazı’nın İran tarafından kapatılması, küresel enerji piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açabilir. Uzmanlar, bu durumun Brent petrol fiyatlarını yüzde 20 ila 50 oranında artırabileceğini öngörüyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği stratejik bir nokta olarak biliniyor ve bu tür gelişmeler, uluslararası enerji güvenliğini doğrudan etkileyebilir.

ABD’li enerji uzmanı Umud Shokri, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin, ABD benzin fiyatlarını artırarak küresel enflasyon ve ekonomik riskleri tetikleyebileceğini belirtti. Shokri, bu durumun aynı zamanda askeri ve diplomatik gerilimi artırabileceğini vurguladı.

Hürmüz Boğazı'nda Neler Oluyor?

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler, ABD ve İsrail’in 28 Şubat sabahı İran’a yönelik başlattığı geniş çaplı hava harekâtıyla birlikte daha da tırmanmış durumda. İran’ın misillemeleri ve ABD-İsrail operasyonları karşılıklı olarak devam ediyor. Bu süreçte, Donald Trump’ın CBS News’e verdiği röportajda İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğü iddialarına ilişkin diplomatik çözüm ihtimalini değerlendirmesi dikkat çekti. Trump, “Şu an bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar, çünkü ağır bir darbe alıyorlar” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemilerin geri döndüğü bildirilirken, DW’nin aktardığına göre boğaz İran Devrim Muhafızları tarafından kapatıldı. Petrol ve doğalgaz ticaretinin önemli geçiş yolu olan Hürmüz Boğazı’na uluslararası gözler çevrildi.

Petrol Fiyatlarındaki Olası Artışlar Neler Olabilir?

George Mason Üniversitesi’nden enerji uzmanı Umud Shokri, Hürmüz Boğazı’ndaki durumun piyasalarda sert reaksiyonlara yol açabileceğini ifade etti. Shokri, arz endişeleri nedeniyle Brent petrol fiyatının başlangıçta yüzde 20-50 oranında artabileceğini öngörüyor. Bu artış, ABD’de benzin fiyatlarının galon başına 1-2 dolar veya daha fazla yükselebileceği anlamına geliyor. Böyle bir durum, taşımacılık ve üretim maliyetlerini artırarak genel ekonomi üzerinde baskı yaratabilir.

Shokri, enflasyon beklentilerinin yükselmesinin, FED’in daha sıkı para politikası uygulama süresini uzatabileceğini ve bunun da tüketici harcamaları ile gıda ve sanayi ürünleri fiyatlarını etkileyeceğini belirtti. Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının, hem askeri hem diplomatik dengeleri değiştirebileceğini vurgulayan Shokri, boğazın kapatılmasının ardından ABD ve müttefiklerinin geçişi yeniden açmak için harekete geçmesi durumunda daha geniş çaplı askeri müdahale riskinin artabileceğini ifade etti.

Yükselen Petrol Fiyatlarının Ekonomik Etkileri Neler Olacak?

Yükselen petrol fiyatları ve küresel ekonomik etkiler, diplomatik baskıyı artırarak gerilimin azaltılmasına yol açabilir. Kısa vadede askeri tırmanış yaşanırken, sonrasında ekonomik maliyetler arttıkça ateşkes yönünde uluslararası baskının artabileceği öngörülüyor. Brent petrol fiyatı, an itibarıyla 72,87 dolardan işlem görüyor ve bu durum, piyasalardaki belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemi ve bu tür gelişmelerin enerji piyasalarındaki yansımaları, uluslararası ilişkilerin dinamiklerini de etkileyebilir. Uzmanlar, bu sürecin nasıl evrileceğini ve piyasalardaki etkilerini dikkatle izlemeye devam ediyor.