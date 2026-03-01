Ataşehir'de Yol Verme Kavgasında Rekor Ceza Uygulandı mı?

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde, iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, sopalı bir kavgaya dönüşerek dikkatleri üzerine çekti. Olay, 19 Mayıs Caddesi üzerinde, önceki gün gerçekleşti. İki sürücünün dar bir sokakta karşılaşmasıyla başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek fiziksel bir çatışmaya dönüştü.

İki sürücünün araçlarından inerek birbirlerine saldırmaları, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle güçlükle durduruldu. Kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı. Bu görüntülerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayın Detayları Neler?

Yapılan araştırmalar sonucunda, A.Y. (70), Y.Y. (49) ve Y.E.Y. (20) isimli şahısların, araçlarını park ettikleri sırada arkalarındaki araçta bulunan kişilerle tartıştıkları belirlendi. Tartışmanın büyümesiyle birlikte, araçtan inen şahısların ellerindeki sopalarla birbirlerine saldırdığı tespit edildi. Olayda yaralanan Y.Y. ve A.Y., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı; her iki şahsın da hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, sopalı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden İ.A. (46) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili yapılan incelemelerde, şüphelilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddeleri kapsamında toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulandı.

Cezaların Sebepleri Neler?

Uygulanan cezalar arasında, 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 'trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek', 'saygısızca araç kullanmak' ve 'yasak yerlerde duraklamak' gibi maddeler yer aldı. Ayrıca, şüphelilerin sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konuldu ve araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.Y., Y.Y. ve Y.E.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, sopalı saldırıyı gerçekleştiren İ.A. ise 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Toplum Üzerindeki Etkileri Neler Olacak?

Bu tür olayların toplum üzerindeki etkileri oldukça geniş kapsamlıdır. Trafikte yaşanan bu tür kavga ve çatışmalar, sadece olayın taraflarını değil, aynı zamanda çevredeki diğer sürücüleri ve yayaları da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, trafik kurallarına uyulması ve sürücülerin daha dikkatli olması gerektiği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Olayın ardından alınan ceza miktarı da, benzer durumların önüne geçilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.