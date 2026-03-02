Dolar
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve ile puan farkını 4'e çıkardı.

Yayınlanma
14
Fenerbahçe deplasmanda antalyaspor ile berabere kaldı, zirve ile puan farkı 4'e yükseldi
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın sonucunda 2-2'lik eşitlik ortaya çıkarken, bu durum sarı-lacivertlilerin ligdeki zirve ile puan farkının 4'e çıkmasına neden oldu. Fenerbahçe'nin bu sonuçla birlikte şampiyonluk hedefi açısından önemli bir kayıp yaşadığı değerlendiriliyor.

Maçın İlk Yarısında Neler Oldu?

Karşılaşmanın ilk yarısında Antalyaspor, etkili bir performans sergileyerek Fenerbahçe'ye karşı üstünlük sağladı. Özellikle taraftarının desteğini arkasına alan Akdeniz temsilcisi, ortalarla rakip kalede tehlikeli anlar yarattı. Fenerbahçe ise zaman zaman ön alan baskısı uygulasa da, Kerem Aktürkoğlu ile bulduğu pozisyonları değerlendiremedi.

43. dakikada Ballet'in ortaladığı top, Fenerbahçe kalecisi Ederson'un kolunun altından geçerek Levent Mercan tarafından kendi kalesine gönderildi. Bu gol, Antalyaspor'un 1-0 öne geçmesine sebep oldu ve maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

İkinci Yarıda Fenerbahçe'nin Tepkisi Ne Oldu?

İkinci yarının başında, 49. dakikada Van de Streek'in attığı golle Antalyaspor, farkı 2-0'a çıkardı. Ancak Fenerbahçe, bu şok golün ardından toparlanarak 63. dakikada Sidiki Cherif ile farkı 1'e indirdi. 69. dakikada ise Veysel Sarı'nın kendi kalesine attığı golle beraberlik sağlandı.

Fenerbahçe, bu dakikadan sonra tempoyu artırarak Antalyaspor kalesini abluka altına aldı. Ancak, pozisyonları değerlendirmekte zorlanan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk yolunda önemli bir yara aldı.

Domenico Tedesco'nun Yokluğu Nasıl Etkiledi?

Fenerbahçe'nin İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco, rahatsızlığı nedeniyle Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamadı. Tedesco'nun viral enfeksiyon ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, Tedesco'nun yokluğunda takımın başında sahaya çıktı.

Göle, hocasının tedavisinin otelde sağlık ekibi tarafından kontrol altında olduğunu belirterek, herhangi bir sıkıntı olmadığını ve Tedesco'nun en kısa zamanda takıma katılacağını ifade etti. Fenerbahçe, Tedesco için geçmiş olsun dileklerini iletti.

#Antalyaspor
#Fenerbahçe
#Süper Lig
