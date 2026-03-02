Claude Uygulaması, Pentagon ile Yaşanan Gerilim Sonrası ABD App Store'da Nasıl En Popüler Hale Geldi?

Anthropic tarafından geliştirilen Claude uygulaması, son dönemde ABD App Store'da en çok indirilen ücretsiz uygulama konumuna yükselerek dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, ABD Savunma Bakanlığı ile yaşanan erişim gerilimi sonrası gerçekleşti ve uygulamanın popülaritesinin artmasına neden oldu. ChatGPT'nin gerilemesi ile birlikte Claude'un Türkiye'de de yükseliş trendine girdiği gözlemleniyor.

Uygulamanın Türkiye'deki durumu da dikkat çekici. Claude, Türkiye'de ücretsiz uygulamalar listesinde 7. sıraya kadar yükseldi. Bu durum, uygulamanın diğer platformlardaki kullanım oranlarında da belirgin bir artış yaşandığını gösteriyor. Kullanıcılar, Claude'un sunduğu yapay zeka hizmetlerinden faydalanmak için yoğun ilgi gösteriyor.

Pentagon ile yaşanan gerilim ne anlama geliyor?

Claude uygulamasının yükselişi, Pentagon ile yaşanan gerilimin hemen ardından geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, geçtiğimiz hafta Anthropic’ten Claude üzerindeki bazı güvenlik önlemlerinin kaldırılmasını talep ettiği iddia edildi. Bu talep, uygulamanın daha geniş bir alanda kullanılmasını amaçlayan bir kriz olarak değerlendirildi. Hegseth’in, uygulamanın geniş çaplı gözetim faaliyetlerinde ya da otonom silah sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılmasına izin verilmesini istemesi dikkat çekti.

Anthropic ise bu talebe yanıt vererek, yapay zeka modelinin bu tür faaliyetlerde kullanılmasına onay vermedi. Şirket, ulusal güvenlik konularında sorumlu bir yaklaşım benimsediğini vurguladı ve bu bağlamda duruşunun değişmeyeceğini açıkladı.

Anthropic CEO'sundan açıklama

Anthropic CEO’su Dario Amodei, şirketin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında duruşlarının değişmeyeceğini belirtti. Amodei, “Ne olursa olsun, karşı karşıya olduğumuz tehditler duruşumuzu değiştirmiyor. Vicdani olarak bu talebe boyun eğmemiz mümkün değil” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, şirketin etik ve güvenlik konularındaki hassasiyetini ortaya koydu.

Amodei'nin açıklamaları, uygulamanın güvenliği ve etik kullanımı konusundaki endişeleri de gündeme getirdi. Claude'un kullanımının sınırlandırılması, yapay zeka teknolojisinin güvenli bir şekilde geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ABD hükümetinden yeni talimatlar

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın, tüm federal kurumlara Claude ve Anthropic’e ait diğer hizmetlerin kullanımının durdurulması talimatını verdiği bildirildi. Bu durum, hükümetin yapay zeka teknolojilerine yönelik politikalarının ne denli katı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Savunma Bakanı Hegseth ise şirketi “tedarik zinciri riski” olarak nitelendirerek, bu tür uygulamaların kullanımının tehlikeli olabileceğine dair uyarılarda bulundu.

Bu gelişmeler, yapay zeka teknolojilerinin güvenliği ve etik kullanımı konusundaki tartışmaları alevlendirmiş durumda. Claude’un popülaritesi, hem ABD hem de uluslararası düzeyde yapay zeka uygulamalarının geleceği hakkında önemli soruları gündeme getiriyor.