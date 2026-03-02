Ramazan’da Hurma Tüketimi Ne Kadar Olmalı? Diyabet ve Kilo Kontrolü Olanlar İçin Önemli Uyarılar

Ramazan ayı, birçok insanın oruç tutarak manevi bir deneyim yaşadığı bir dönemdir. Bu süreçte, hurma gibi besinlerin tüketimi önemli bir yer tutar. Medical Point Gaziantep Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Ümit Çınkır, hurmanın doğal bir şeker kaynağı olduğunu ve oruç sonrası kan şekerini dengelemeye yardımcı olabileceğini ifade etmektedir. Ancak, hurma tüketiminde porsiyon kontrolü yapılmadığında, kan şekerinde ani yükselmeler meydana gelebilir.

Dr. Çınkır, hurmanın lif, potasyum ve antioksidan açısından zengin bir meyve olduğunu vurgularken, bu besinin özellikle diyabet hastaları, insülin direnci olan bireyler ve kilo kontrolü sağlayan kişiler için dikkatle tüketilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bir adet hurmanın ortalama 20-25 kalori içerdiğini ve yüksek glisemik indekse sahip olduğunu ifade eden uzman, iki ya da üç adetin üzerine çıkıldığında kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselebileceğini dile getirmiştir.

Hurma Tüketiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

İftar ve sahurda dengeli beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Çınkır, hurmanın suyla birlikte iftarda ana yemeğe geçmeden önce 1-2 adet ile sınırlı tutulmasının faydalı olacağını belirtmektedir. Ayrıca, sahurda protein ağırlıklı beslenmenin yanı sıra aşırı tatlı ve şerbetli yiyecekler yerine hurma gibi doğal şeker kaynaklarının tercih edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Gün boyunca yeterli su alımının da sağlıklı bir metabolizma için kritik öneme sahip olduğunu ifade etmektedir.

Metabolik Profilin Önemi Nedir?

Dr. Çınkır, her bireyin metabolik yapısının farklı olduğunu hatırlatarak, hurma tüketiminin tamamen yasak olmadığını ancak ölçülü ve bilinçli bir şekilde yapılmasının hem kan şekeri kontrolü hem de genel sağlık açısından önemli olduğunu eklemektedir. Bu bağlamda, bireylerin kendi metabolik profillerini göz önünde bulundurarak beslenme alışkanlıklarını düzenlemeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Sonuç Olarak Hurma Tüketimi Nasıl Olmalı?

Ramazan ayında hurma tüketimi, sağlıklı bir beslenme alışkanlığının parçası olarak yer almalıdır. Ancak, diyabet ve kilo kontrolü gibi özel durumları olan bireylerin, bu besini tüketirken dikkatli olmaları ve porsiyon kontrolü yapmaları gerekmektedir. Dr. Çınkır’ın önerileri doğrultusunda dengeli bir beslenme planı oluşturmak, bu dönemde sağlıklı kalmanın anahtarı olacaktır.