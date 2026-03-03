Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi Enerjisa 2026 temettü ödemeleri ne zaman yapılacak ve hisse başına ne kadar kar payı verilecek?

Enerjisa Enerji, 2025 mali yılı karından temettü dağıtma kararını açıkladı. Hisse başına ödenecek tutar ve tarih detayları belirlendi.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

Enerjisa Enerji (ENJSA), Borsa İstanbul'un dikkat çeken enerji hisselerinden biri olarak, 2025 mali yılı karından yatırımcılarına temettü ödemesi gerçekleştireceğini duyurdu. Şirket, bu kararını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuoyuna iletti. Yönetim kurulunun genel kurul onayına sunduğu teklife göre, ENJSA'nın hisse başına ödeyeceği kar payı dikkat çekici bir miktar olarak belirlenmiştir.

Enerjisa'nın Temettü Detayları Neler?

2 Mart 2026 tarihinde yapılan KAP bildirimine göre, Enerjisa yönetim kurulu, 2025 yılı karından yatırımcılara brüt 5,0800 TL, net 4,3180 TL temettü ödemesi teklif etti. Toplam brüt kar payı miktarı ise yaklaşık 6 milyar TL olarak hesaplandı. Bu rakam, şirketin güçlü mali performansını ve yatırımcılarına sağladığı değeri gözler önüne seriyor.

Son hisse fiyatına göre temettü verimi %4,80 seviyesinde hesaplanmış olup, bu oran yatırımcılar için cazip bir geri dönüş imkanı sunmaktadır. Enerjisa'nın temettü politikası, yatırımcıların uzun vadeli kazançlarını artırmayı hedefleyen bir strateji olarak değerlendirilmektedir.

Genel Kurul ve Temettü Ödeme Tarihleri Nedir?

Enerjisa'nın temettü kararı, 25 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Genel kurulun onaylaması durumunda, temettü hak kullanım tarihi 13 Nisan 2026 olarak belirlenmiş olup, nakit ödeme tarihi ise 15 Nisan 2026 olarak planlanmıştır. Yatırımcıların, temettüden faydalanabilmesi için hak kullanım tarihinden önce ENJSA hisselerini portföylerinde bulundurmaları gerekmektedir.

Bu süreç, yatırımcılar açısından temettü gelirlerini elde edebilmek için kritik bir öneme sahiptir. Enerjisa'nın temettü politikası, şirketin kar dağıtımına yönelik şeffaf yaklaşımını da ortaya koymaktadır.

Enerjisa Enerji Hakkında Bilgiler

Enerjisa Enerji, 1996 yılında Sabancı Holding ve E.ON ortaklığıyla kurulmuş olup, Türkiye'nin önde gelen özel sektör elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinden biridir. Şirket, 14 ilde 10 milyondan fazla müşteriye hizmet sunmakta ve toplamda 22 milyonu aşkın kullanıcıya ulaşmaktadır. Enerjisa, elektrik dağıtımı ve perakende enerji satışı dışında, güneş enerjisi kurulumu, enerji verimliliği danışmanlığı ve elektrikli araç şarj istasyonu yönetimi gibi çeşitli alanlarda da faaliyet göstermektedir.

Şirket, Şubat 2018'den itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmekte olup, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Katılım endekslerinde yer almaktadır. Enerjisa'nın güçlü mali yapısı ve büyüme stratejileri, yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.

Yorumlar
