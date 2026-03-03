Teiaş 2026 yılı iletim seviyesi lisanssız üretim kapasitelerini açıkladı mı?

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK) 26 Şubat 2026 tarihli ve 14353 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde belirlenen iletim seviyesi lisanssız üretim kapasitelerine ilişkin 2026 yılı tahsis listesini yayımlamıştır. Bu liste, Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

EPDK kararı doğrultusunda, iletim gerilim seviyesinden şebekeye bağlanacak lisanssız rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için toplamda 1500 megavat (MW) kapasite belirlenmiştir. Bu kapasite, ülkenin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kapasite Tahsisinde Hangi Kriterler Uygulanacak?

Kurul kararı uyarınca, bir gerçek veya tüzel kişiye iletim seviyesinden en fazla 75 megavat, dağıtım seviyesinden ise en fazla 10 megavat kapasite tahsis edilebilecektir. Belirlenen üst limitlerin aşılması durumunda yeni kapasite verilmeyecek ve limitlerin üzerinde tahsis yapıldığının tespiti halinde ilgili kapasite iptal edilecektir.

Bu bağlamda, kapasite tahsisi sırasında uygulanacak teknik öncelik kriterleri de belirlenmiştir. Üretim ve tüketim tesislerinin aynı ölçüm noktasında bulunması, aynı trafo merkezine bağlı olması ve aynı iletim ya da dağıtım bölgesinde yer alması, öncelik sıralamasında esas alınacak unsurlar arasında yer almaktadır.

1500 Megavatlık Kapasite Nerelere Dağıtıldı?

İletim seviyesinden bağlanacak projeler için belirlenen 1500 megavatlık kapasite, Ankara, Eskişehir-Kütahya, Afyonkarahisar-Uşak, Konya-Karaman, Sivas, Kayseri-Niğde, Malatya-Elazığ, Aydın-Muğla, Şanlıurfa-Diyarbakır ve Van gibi çeşitli bölgelerde dağıtılmıştır. Bu dağıtım, ülke genelinde enerji üretiminin çeşitlendirilmesi açısından önemli bir adımdır.

Teknik değerlendirmesi henüz yapılmamış başvurular, 30 Nisan 2026 tarihine kadar yapılacak yeni başvurularla birlikte ele alınacaktır. Evrak incelemelerinin mayıs ayında, teknik değerlendirmelerin ise haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır. Bu süreçte yeni başvuru kabul edilmeyecek, böylece mevcut başvuruların değerlendirilmesine odaklanılacaktır.

TEİAŞ'ın Gelecek Planları Neler?

Tahsis edilemeyen kapasite kalması durumunda TEİAŞ, Temmuz ayının ilk 10 günü içerisinde yeniden duyuru yapacaktır. Bu durum, enerji üretiminde etkinliğin artırılması için önemli bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, EPDK, 2026 yılı için dağıtım seviyesinden transformatör merkezi bazlı tahsis edilen güneş ve rüzgar kaynaklı lisanssız üretim kapasitelerine ilişkin toplam 2000 megavatlık listeyi de kamuoyuyla paylaşmıştır.

Bu gelişmeler, Türkiye'nin enerji alanındaki hedeflerine ulaşması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılabilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.