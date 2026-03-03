Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan rövanş maçında gösterdiği performans, onun değerini daha da artırmış durumda. Bu maçta attığı golle takımının son 16 turuna geçmesinde önemli rol oynayan Osimhen, transfer döneminde gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Osimhen'in Galatasaray'a transferi sırasında Napoli ile yapılan sözleşme, oyuncunun geleceği üzerinde önemli bir etki yaratmıştı. Napoli, Osimhen'in iki sezon boyunca Serie A'daki herhangi bir kulübe transfer edilmemesi için bir madde eklemişti. Bu durum, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu satma planlarını zorlaştırıyor. Ancak, Gazzetta dello Sport'un haberine göre, bu maddeye aykırı bir transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın Napoli'ye 70 milyon euro'ya kadar tazminat ödemesi gerekecek.

PSG, Victor Osimhen İçin Ne Kadar Teklif Etti?

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Saint-Germain (PSG) kulübü, Victor Osimhen için 120 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, Osimhen'i kadrosunda görmek için sabırsızlanıyor. Bu durum, Galatasaray için önemli bir rekabet oluşturuyor ve Cimbom'un bu fırsatı değerlendirerek Osimhen'in fiyatını artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan, Chelsea'nin de Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçebileceği iddiaları gündemde. Premier Lig temsilcisi, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Liam Delap'tan memnun kalmadığı için daha etkili bir forvet arayışına girmiş durumda. Bu bağlamda, Osimhen'in adı Chelsea'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Manchester United'ın Durumu Ne Olacak?

Manchester United'ın Osimhen ile ilgili transfer planlarının ise kulübün mali zorlukları nedeniyle imkansıza yakın olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray için bir avantaj oluşturabilir. Osimhen'in Juventus'a karşı oynanan maç sonrası yaptığı açıklamalar, dış basında