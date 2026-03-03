Dolar
43,9681 %0.02
Euro
51,1462 %-0.59
Gram Altın
7.256,16 % -3,72
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?

Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen için Avrupa'nın dev kulüpleri arasında transfer yarışı hız kazanıyor.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Galatasaray'ın Victor Osimhen İçin 120 Milyon Euro'luk Teklif Alacağı İddiası Ne Anlama Geliyor?
Okunma Süresi: 2 dk

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a karşı oynanan rövanş maçında gösterdiği performans, onun değerini daha da artırmış durumda. Bu maçta attığı golle takımının son 16 turuna geçmesinde önemli rol oynayan Osimhen, transfer döneminde gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

Osimhen'in Galatasaray'a transferi sırasında Napoli ile yapılan sözleşme, oyuncunun geleceği üzerinde önemli bir etki yaratmıştı. Napoli, Osimhen'in iki sezon boyunca Serie A'daki herhangi bir kulübe transfer edilmemesi için bir madde eklemişti. Bu durum, Galatasaray'ın yıldız futbolcusunu satma planlarını zorlaştırıyor. Ancak, Gazzetta dello Sport'un haberine göre, bu maddeye aykırı bir transfer gerçekleşirse, Galatasaray'ın Napoli'ye 70 milyon euro'ya kadar tazminat ödemesi gerekecek.

PSG, Victor Osimhen İçin Ne Kadar Teklif Etti?

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Saint-Germain (PSG) kulübü, Victor Osimhen için 120 milyon euro'luk bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. PSG'nin teknik direktörü Luis Enrique, Osimhen'i kadrosunda görmek için sabırsızlanıyor. Bu durum, Galatasaray için önemli bir rekabet oluşturuyor ve Cimbom'un bu fırsatı değerlendirerek Osimhen'in fiyatını artırmaya çalıştığı belirtiliyor.

Öte yandan, Chelsea'nin de Osimhen'i kadrosuna katmak için harekete geçebileceği iddiaları gündemde. Premier Lig temsilcisi, yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Liam Delap'tan memnun kalmadığı için daha etkili bir forvet arayışına girmiş durumda. Bu bağlamda, Osimhen'in adı Chelsea'nin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Manchester United'ın Durumu Ne Olacak?

Manchester United'ın Osimhen ile ilgili transfer planlarının ise kulübün mali zorlukları nedeniyle imkansıza yakın olduğu ifade ediliyor. Bu durum, Galatasaray için bir avantaj oluşturabilir. Osimhen'in Juventus'a karşı oynanan maç sonrası yaptığı açıklamalar, dış basında

#Chelsea
#Galatasaray
#Juventus
#Ligue 1
#Serie A
#Uefa Şampiyonlar Ligi
#Victor Osimhen
#Gs Spor
#Ömer Çağrı Akdere
#Luis Enrique
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
Fenerbahçe Samsunspor Maçı Bilet Fiyatları ve 8 Mart Kadınlar Günü İndirimi Hakkında Bilgiler
#Spor / 03 Mart 2026
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
Dursun Özbek, Uğurcan Çakır Transferi Hakkında Ederson’a Dikkat Çeken Gönderme Yaptı mı?
#Spor / 03 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Emlak konut, kadınlar basketbol süper ligi play-off çeyrek finalinde botaş'ı mağlup etti
Emlak konut, kadınlar basketbol süper ligi play-off çeyrek finalinde botaş'ı mağlup etti
Spor
Trabzonspor'da Üç Eksik Oyuncu ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşacak
Trabzonspor'da Üç Eksik Oyuncu ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile Karşılaşacak
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Karadeniz'de 4.3 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti Mi?
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
Bakanlık, İran’a Yönelik Saldırıların Ardından Uçuşları 6 Mart’a Kadar İptal Etti: Pegasus’tan Yolculara Ek Haklar
Türk Savunma Sanayiinde İhracat Rekoru: 2026 Şubat Ayında Yüzde 27,2 Artış
Türk Savunma Sanayiinde İhracat Rekoru: 2026 Şubat Ayında Yüzde 27,2 Artış
Bahçeli'nin Yüzüğündeki Arapça İfade Ne Anlama Geliyor?
Bahçeli'nin Yüzüğündeki Arapça İfade Ne Anlama Geliyor?
Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?
Beşiktaş'ta Metruk Bina Park Halindeki Aracın Üzerine Neden Çöktü?
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
Iphone 17e tanıtıldı! Türkiye fiyatı ve özellikleri neler?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft