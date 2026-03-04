Izmir'de 4 mart 2026'da planlı elektrik kesintileri ne zaman başlayacak?

İzmir'de 4 Mart 2026 tarihinde 13 ilçede planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, çeşitli mahallelerde saatlerce sürecek ve bu durum vatandaşların günlük yaşamını etkileyecek. İzmir'in Bayraklı, Bergama, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Karabağlar, Kiraz, Menderes, Menemen, Ödemiş, Seferihisar ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilecek olan bu kesintiler, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle planlanmıştır.

Kesintilerin detayları neler?

Kesintilerin süresi ve kapsamı ilçelere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, Bayraklı ilçesinde Postacılar ve Soğukkuyu mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde saat 09:00 ile 14:00 arasında 5 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintinin sebebi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları olarak belirtilmiştir. Ayrıca, Muhittin Erener ve Çiçek mahallelerinde de benzer sürelerde kesintiler yaşanacaktır.

Bergama ve diğer ilçelerdeki kesintiler

Bergama ilçesinde ise Bozyerler ve Zeytindağ mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde 11:00 ile 17:00 arasında 6 saat sürecek elektrik kesintisi planlanmıştır. Bu kesintinin nedeni de şebeke yenileme çalışmalarıdır. Diğer yandan, Bornova ilçesinde Gökdere mahallesi 09:00 ile 15:00 saatleri arasında 6 saat boyunca elektrik alamayacak.

Menemen ve diğer ilçelerdeki planlı kesintiler

Menemen ilçesinde ise Mermerli, Zafer, Camiikebir, Kasımpaşa ve Esatpaşa mahallelerinde 4 Mart 2026 tarihinde 00:00 ile 06:00 saatleri arasında 6 saat sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesintiler, bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, Seferihisar ve Urla ilçelerinde de benzer şekilde çeşitli mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacaktır.

Vatandaşların dikkat etmesi gerekenler

Kesintilerden etkilenecek mahallelerde yaşayan vatandaşların, bu tarihlerde elektrik ihtiyaçlarını önceden planlamaları önerilmektedir. Elektrik kesintileri, özellikle gece saatlerinde sahura kadar devam edeceği için, bu süre zarfında hazırlık yapılması önem arz etmektedir. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamalara göre, kesintilerin süresi ve kapsamı hakkında güncel bilgiler, resmi web siteleri üzerinden takip edilebilecektir.