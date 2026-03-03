Dolar
İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman? 21 bin 20 konut için tarih belirlendi

TOKİ, İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura tarihini açıkladı. Çekiliş, 6 Mart 2026'da yapılacak.

Yayınlanma
14
Okunma Süresi: 2 dk

İzmir'deki binlerce ailenin merakla beklediği TOKİ kura çekimi için tarih nihayet belirlendi. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan bu girişim, İzmir'de toplamda 21 bin 20 konutun inşasını kapsıyor. Kura çekimi, 6 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve bu süreç, canlı yayın ile izleyicilere aktarılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde yürütülen bu kapsamlı projede, İzmir ve Hatay için önemli tarihler belirlenmiş durumda. İzmir'deki sosyal konut projesi için ayrılan kontenjanın kura heyecanı, başvuru yapan vatandaşlar arasında büyük bir merak uyandırıyor. Çekilişin yapılacağı saat ve mekan bilgileri henüz resmi olarak paylaşılmadı.

Kura çekimi nasıl gerçekleştirilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre, kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu şeffaf süreç, ev sahibi olma hayali kuran on binlerce İzmirliyi ekran başına toplayacak. Kura sonuçları, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve bu sayede vatandaşlar, çekilişi anlık olarak takip edebilecekler.

Kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahiplerinin isim listeleri TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden 'Konut Noter Kura Sonucu Sorgulama' hizmetini kullanarak T.C. kimlik numaraları ile asil veya yedek listeye girip girmediklerini öğrenebilecekler. Bu süreç, resmi noter onayından geçtikten sonra kesinlik kazanacak.

İzmir'deki konut dağılımı nasıl olacak?

İzmir genelinde toplam 21.020 konut için hak sahipleri belirlenecek. Proje kapsamında, İzmir Merkez (Menemen) için 15.000, Aliağa için 1.200, Bergama için 740, Dikili için 500, Foça için 1.000, Güzelbahçe için 250, Karaburun için 80, Kemalpaşa için 1.000, Seferihisar için 500, Selçuk için 500 ve Urla için 250 konut ayrılmış durumda. Bu dağılım, İzmir'deki konut ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılmaktadır.

6 Mart 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek kura çekimi, sadece İzmir için değil, aynı zamanda Hatay ili için de önemli bir gün olacak. Deprem sonrası konut ihtiyacının en üst düzeyde olduğu Hatay'da, 13.289 konutun hak sahibi noter huzurunda belirlenecek. Bu durum, iki ilde de büyük bir heyecan yaratmaktadır.

#İzmir
#Toki
