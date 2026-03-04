Niğde'de taekwondo yıldızlar mahalli müsabakaları başladı mı?

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Taekwondo Yıldızlar Mahalli Müsabakaları, sporcuların yoğun katılımıyla başladı. İki gün sürecek olan bu organizasyon, taekwondo tutkunları için heyecan verici bir atmosfer sunuyor.

İlk gün sonuçları nasıl şekillendi?

Yarışmanın ilk gününde, kadınlar 29 kiloda İrem Necla Erdoğan birinciliği elde etti. Kadınlar 41 kiloda ise Aybüke Nur Sakarya altın madalyanın sahibi olurken, Efsanur Çavuşoğlu ikinci, Derin Sürmelioğlu üçüncü, Keziban Ulupınar dördüncü sırada yer aldı. Kadınlar 44 kiloda Nisa Açıkgöz birinci, Işıl Başkurt ikinci, Azra Sövdodan üçüncü, Hiranur Günay dördüncü oldu.

Kadınlar 59 kiloda Elif Tuana Aktay birinciliği kazanırken, Aybüke Eylül Çınaroğlu ikinci, Elif Naz Korkmaz üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar +59 kiloda Hiranur Soylu altın madalya kazanarak, Elif Berat Ersan ikinci, Esmanur Eroğlu üçüncü, Muradiye Gül Kargın dördüncü oldu.

Erkeklerdeki mücadeleler nasıl geçti?

Erkekler 37 kiloda Musab Sabah birinci, Furkan Efe Çetiner ikinci, Muhammet Ali Şimşek üçüncü, Yusuf Emre Tülker dördüncü sırada yer aldı. Erkekler 41 kiloda Göktuğ Doğanay birinciliği elde ederken, Muhammet Eymen Ercar ikinci, Cihat Özdoğar üçüncü, Mustafa Arif Toprak dördüncü oldu. Erkekler 45 kiloda Ömer Kaan Ulusoy birinci, İbrahim Ongur ikinci, Emir Can üçüncü, Furkan Emre Yiğitbilek dördüncü sırayı aldı.

Erkekler 61 kiloda Yusuf Selim Yiğitbilek birinci olurken, Mustafa Asaf Albayrak ikinci oldu. Erkekler +65 kiloda ise Mustafa Kemal Taşbilek birinciliği kazanarak, Tarık Enes Sabuncu ikinci sırada yer aldı.

Organizasyon hakkında ne tür açıklamalar yapıldı?

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti. Ayrıca, müsabakaların ikinci gününde mücadele edecek sporculara başarı dileklerinde bulunuldu. Bu tür organizasyonlar, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve tecrübe kazanması açısından büyük önem taşıyor.