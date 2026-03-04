Dolar
43,9866 %0.04
Euro
51,1651 %0.08
Gram Altın
7.265,01 % 0,85
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Spor Niğde'de taekwondo yıldızlar mahalli müsabakaları başladı mı?

Niğde'de taekwondo yıldızlar mahalli müsabakaları başladı mı?

Niğde'de düzenlenen Taekwondo Yıldızlar Mahalli Müsabakaları, yoğun katılımla başladı ve heyecan dolu anlara sahne oldu.

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Niğde'de taekwondo yıldızlar mahalli müsabakaları başladı mı?
Okunma Süresi: 2 dk

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Taekwondo Yıldızlar Mahalli Müsabakaları, sporcuların yoğun katılımıyla başladı. İki gün sürecek olan bu organizasyon, taekwondo tutkunları için heyecan verici bir atmosfer sunuyor.

İlk gün sonuçları nasıl şekillendi?

Yarışmanın ilk gününde, kadınlar 29 kiloda İrem Necla Erdoğan birinciliği elde etti. Kadınlar 41 kiloda ise Aybüke Nur Sakarya altın madalyanın sahibi olurken, Efsanur Çavuşoğlu ikinci, Derin Sürmelioğlu üçüncü, Keziban Ulupınar dördüncü sırada yer aldı. Kadınlar 44 kiloda Nisa Açıkgöz birinci, Işıl Başkurt ikinci, Azra Sövdodan üçüncü, Hiranur Günay dördüncü oldu.

Kadınlar 59 kiloda Elif Tuana Aktay birinciliği kazanırken, Aybüke Eylül Çınaroğlu ikinci, Elif Naz Korkmaz üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar +59 kiloda Hiranur Soylu altın madalya kazanarak, Elif Berat Ersan ikinci, Esmanur Eroğlu üçüncü, Muradiye Gül Kargın dördüncü oldu.

Erkeklerdeki mücadeleler nasıl geçti?

Erkekler 37 kiloda Musab Sabah birinci, Furkan Efe Çetiner ikinci, Muhammet Ali Şimşek üçüncü, Yusuf Emre Tülker dördüncü sırada yer aldı. Erkekler 41 kiloda Göktuğ Doğanay birinciliği elde ederken, Muhammet Eymen Ercar ikinci, Cihat Özdoğar üçüncü, Mustafa Arif Toprak dördüncü oldu. Erkekler 45 kiloda Ömer Kaan Ulusoy birinci, İbrahim Ongur ikinci, Emir Can üçüncü, Furkan Emre Yiğitbilek dördüncü sırayı aldı.

Erkekler 61 kiloda Yusuf Selim Yiğitbilek birinci olurken, Mustafa Asaf Albayrak ikinci oldu. Erkekler +65 kiloda ise Mustafa Kemal Taşbilek birinciliği kazanarak, Tarık Enes Sabuncu ikinci sırada yer aldı.

Organizasyon hakkında ne tür açıklamalar yapıldı?

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, tüm sporcuları gösterdikleri performanstan dolayı tebrik etti. Ayrıca, müsabakaların ikinci gününde mücadele edecek sporculara başarı dileklerinde bulunuldu. Bu tür organizasyonlar, genç sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve tecrübe kazanması açısından büyük önem taşıyor.

Mart 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?
Mart 2026'da İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Baraj Doluluk Oranları Ne Durumda?
#Gündem / 04 Mart 2026
Vestel, Sürdürülebilirlik Alanında Önemli Başarılar Elde Etti mi?
Vestel, Sürdürülebilirlik Alanında Önemli Başarılar Elde Etti mi?
#Ekonomi / 04 Mart 2026
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Spor
Fenerbahçe, Tedesco'nun Ağır Enfeksiyon Geçirdiğini Açıkladı ve Dönüş Tarihini Belirtti
Fenerbahçe, Tedesco'nun Ağır Enfeksiyon Geçirdiğini Açıkladı ve Dönüş Tarihini Belirtti
Spor
Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?
Fenerbahçe’nin Domenico Tedesco ile Görüşme Teklifini Reddeden Genç Yetenek Kimdir?
Onurcan Güzel'in estetik değişimi: 'Bana sürekli çirkin dediniz' ve ameliyat süreci devam ediyor
Onurcan Güzel'in estetik değişimi: 'Bana sürekli çirkin dediniz' ve ameliyat süreci devam ediyor
Naz Dej Kimdir? Müzik Kariyeri, Yaşı, Nereli Olduğu ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Naz Dej Kimdir? Müzik Kariyeri, Yaşı, Nereli Olduğu ve Özel Hayatı Hakkında Bilgiler
Anayasa mahkemesi, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu mu?
Anayasa mahkemesi, 5 siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu mu?
Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?
Aykut Kaya TBMM’de Hızlı Tren Projesini Sordu: Ne Zaman Hayata Geçecek?
Sıla, İnsanlarla Neden Hızlı Samimi Olamadığını Açıkladı
Sıla, İnsanlarla Neden Hızlı Samimi Olamadığını Açıkladı
Didem Taslan, Yıllara Meydan Okuyan Görünümüyle Etkinlikte Dikkatleri Üzerine Çekti Mi?
Didem Taslan, Yıllara Meydan Okuyan Görünümüyle Etkinlikte Dikkatleri Üzerine Çekti Mi?
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.
habersoft