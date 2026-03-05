Tarım İşçileri Ücretleri 2025 Yılında Rekor Seviyeye Ulaşıyor

Tarım sektöründe çalışan işçilerin ücretleri, 2025 yılı itibarıyla önemli bir artış göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tarım işletmelerindeki işçilerin günlük ücretleri bir önceki yıla göre yüzde 37,8 oranında artış göstererek 1299 liraya ulaşmıştır.

2024 yılında mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücreti 943 lira iken, bu rakamın 2025 yılında 1299 liraya yükselmesi, sektördeki ekonomik dinamiklerin değiştiğini göstermektedir. Mevsimlik erkek işçilerin ücretleri 1416 liraya, kadın işçilerin ise 1193 liraya ulaşmıştır.

Hangi İllerde Tarım İşçileri En Yüksek Ücretleri Alıyor?

Rize, mevsimlik tarım işçilerine en yüksek ücreti veren il olarak öne çıkmaktadır. Rize'de erkek işçiler için 3283 lira, kadın işçiler için ise 3075 lira ödenmiştir. Bu durum, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin yoğunluğunu ve iş gücüne olan talebi yansıtmaktadır.

Diğer yandan, en düşük ücretlerin kaydedildiği iller arasında Ankara ve Hatay bulunmaktadır. Ankara'da erkek işçiler için 1037 lira, Hatay'da ise kadın işçiler için 976 lira ödenmiştir. Bu rakamlar, bölgesel ekonomik farklılıkları ve tarım sektöründeki iş gücü pazarının dinamiklerini gözler önüne sermektedir.

Sürekli Tarım İşçileri İçin Ücretler Ne Durumda?

Sürekli tarım işçileri için ödenen aylık ücretler de dikkat çekici bir artış göstermiştir. 2024 yılında erkek işçiler için 27788 lira olan aylık ücret, 2025 yılında yüzde 43,4 artışla 39843 lira olmuştur. Kadın işçilerin ücretleri ise 2024 yılında 19328 lira iken, 2025 yılında yüzde 22,1 artışla 23598 lira seviyesine ulaşmıştır.

Bu artışlar, tarım sektöründeki iş gücünün maliyetlerini etkileyen faktörlerin yanı sıra, iş gücü talebinin artışını da yansıtmaktadır. Tarım işçileri, sektördeki değişen ekonomik koşulların etkisiyle daha yüksek ücretler talep etmektedirler.