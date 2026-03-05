Dolar
Haberin Gündemi Dünya Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı için başvuru tarihlerini duyurdu. Başvurular 9 Mart 2026'da başlayacak.

Yayınlanma
14
Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Başvuru Tarihleri Açıklandı
Okunma Süresi: 2 dk

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen adaylar için önemli bir fırsat sunarak 250 Vergi Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Bu alım süreci, özellikle mezuniyet alanlarına göre belirlenen kadrolar ile dikkat çekiyor.

Başvuruların 9 Mart 2026 tarihinde başlayacağı ve 18 Mart 2026 tarihinde sona ereceği bilgisi verildi. Adaylar, belirtilen tarihler arasında başvurularını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.

Kimler Başvurabilir ve Kadro Dağılımı Nasıldır?

Toplam 250 kadronun 200’ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi-idari bilimler fakülteleri mezunları arasından seçilecektir. Kalan 50 kadro ise mühendislik fakültelerinin belirli bölümlerine ayrılmıştır. Bu mühendislik bölümleri arasında endüstri, elektrik-elektronik, inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, fizik, kimya ve matematik mühendisliği yer almaktadır.

Adayların mezuniyet alanlarına göre farklı sınav yöntemleri uygulanacaktır. Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi-idari bilimler mezunları için sınav klasik usulde düzenlenecekken, mühendislik fakültesi mezunları için test usulünde bir sınav gerçekleştirilecektir.

Sınav Tarihleri ve Uygulama Şekli Nasıldır?

Vergi Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, hukuk ve benzeri mezunlar için 11-12 Nisan 2026 tarihlerinde Ankara’da, toplam dört oturumda yapılacaktır. Mühendislik mezunları için ise sınav 11 Nisan 2026 Cumartesi günü tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.

Adayların, sınav günü öncesinde başvuru formunu doldurup, bilgisayar çıktısını alarak imzalamaları gerekmektedir. Bu form, yazılı sınavın ilk oturumunun başlamasından önce sınava girilecek salondaki görevliye teslim edilmelidir. Formu teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava alınmayacaktır.

Başvuru Süreci ve Gereklilikler Nelerdir?

Başvuruların 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacağı ve 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30’da sona ereceği belirtilmiştir. Tüm başvuru işlemleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Adayların başvuru sırasında sisteme son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ve kendi el yazılarıyla hazırladıkları özgeçmişlerini yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca, başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmaları da önem taşımaktadır. Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
