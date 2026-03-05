İran'da 2 okul, ABD ve İsrail'in Saldırıları Sonucu Hasar Gördü

İSTANBUL (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği askeri saldırılar sonucunda iki okulda hasar meydana geldiği bildirilmektedir. Fars Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, saldırılar özellikle Tahran'ın güneybatısındaki Rebat Kerim ilçesine bağlı Perend Mahallesi'nde yoğunlaşmıştır.

Yayınlanan görüntülerde, saldırıların etkisiyle okulların dış cephesinde ciddi hasarların oluştuğu gözlemlenmiştir. Ayrıca, saldırıların çevresindeki konutlarda da hasar meydana geldiği ancak bu olayda ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirtilmiştir. Saldırılar nedeniyle, İran genelinde 28 Şubat'ta başlayan askeri operasyonlar nedeniyle okullarda eğitime geçici olarak ara verilmiştir.

ABD ve İsrail'in Saldırıları Ne Zaman Başladı?

ABD ve İsrail, İran ile Washington yönetimi arasında süregelen müzakereler devam ederken, 28 Şubat 2023 tarihinde İran'a yönelik askeri saldırılarını başlatmıştır. Bu saldırılar, bölgedeki güvenlik dinamiklerini önemli ölçüde etkilemiş ve uluslararası ilişkilerde yeni bir gerilim yaratmıştır.

İran, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere yönelik karşı saldırılar gerçekleştirmiştir. Bu durum, bölgedeki askeri gerginliğin artmasına yol açmıştır.

Saldırılarda Ne Kadar Kayıp Verildi?

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Bu rakam, saldırıların ne denli yıkıcı olduğunu ve sivil kayıpların boyutunu gözler önüne sermektedir.

Öte yandan, İran yönetimi, bu tür saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, İran'ın uluslararası topluma yönelik çağrıları da dikkat çekmektedir.

İran Hükümeti Ne Tür Önlemler Alıyor?

İran hükümeti, saldırıların ardından güvenlik önlemlerini artırmış ve bölgedeki askeri varlığını güçlendirmiştir. Ayrıca, sivil altyapının korunması amacıyla çeşitli tedbirler alınması gerektiği konusunda kamuoyunu bilgilendirmiştir. Eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanması için ek önlemler alınması planlanmaktadır.

Sonuç olarak, İran'da meydana gelen bu saldırılar, bölgedeki siyasi ve askeri dengeleri etkileyen önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Saldırılar, hem yerel hem de uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırmış ve dikkatle izlenmektedir.