Doğalgaza yapılacak zam için tarih verildi mi? Sektör ne diyor?

İran'da yaşanan savaş, bölgedeki enerji fiyatlarını derinden etkilerken, doğalgaza yapılacak olası zam tartışmaları da gündeme gelmiştir. Sektördeki uzmanlar, doğalgaz fiyatlarının artış göstermesi yönünde endişelerini dile getirirken, bu artışın ne zaman gerçekleşeceği merak konusu olmuştur.

Enerji sektöründe yaşanan gelişmeler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarıyla birlikte Türkiye'nin enerji arz güvenliğini yeniden sorgulamaya açmıştır. Bu durum, artan fiyatların tüketicilere nasıl yansıyacağı konusunda belirsizlik yaratmaktadır. BOTAŞ ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu konudaki açıklamalarıyla dikkat çekmiştir.

İran savaşı doğalgaz fiyatlarını nasıl etkiliyor?

Orta Doğu'daki savaşın, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki trafiği etkileyerek küresel bir risk oluşturduğu belirtilmektedir. Türkiye için en somut tehdit, İran'dan gelen doğalgaz akışının durması olarak değerlendirilmektedir. Bu noktada, BOTAŞ'ın 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, kaynak çeşitliliği sayesinde bir risk bulunmadığı ifade edilmiştir.

Ancak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, arz riskinin doğabileceği yönünde temkinli bir açıklama yapmıştır. Artan enerji fiyatları ve olası arz riski, gözlerin doğalgaz fiyatlarındaki artış beklentilerine çevrilmesine neden olmuştur.

Ne zaman zam yapılabilir?

Gazeteci Olcay Aydilek'in sektör kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, 1 Nisan tarihinde sanayi ve santrallara doğalgaz zammı gelebileceği öngörülmektedir. Sektör uzmanları, Türkiye'nin gaz alım maliyetindeki artışa dikkat çekerek, savaştan önceki 27 Şubat tarihine göre TTF fiyatında yüzde 63'lük bir artış olduğunu belirtmişlerdir.

Uzmanlar, bu bağlamda 1 Nisan'da sanayi ve santrallara yönelik yüzde 20-30 oranında bir zam olabileceğini ifade etmektedir. Katar'ın doğalgaz üretimini durdurması ve Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarının artması, bu durumu daha da karmaşık hale getirmiştir.

Resmi açıklama bekleniyor

Doğalgaza yapılacak zam konusunda henüz net bir bilgi bulunmamakla birlikte, resmi ağızlardan yapılacak açıklamalar sektördeki belirsizliği giderebilir. Enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların, tüketicilere yansıması ve piyasalardaki etkileri, önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.

Bu gelişmeler ışığında, doğalgaz fiyatlarının seyrinin nasıl şekilleneceği ve olası zamların ne zaman gerçekleşeceği, sektörün dikkatle takip ettiği bir konu olmaya devam etmektedir.