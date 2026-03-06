Dolar
Haberin Gündemi Ekonomi TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman Yapılacak ve Nasıl Alınır?

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman Yapılacak ve Nasıl Alınır?

TOKİ başvuru ücret iadesi süreci hakkında detaylar ve nasıl alınacağına dair bilgiler burada.

Yayınlanma
14
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman Yapılacak ve Nasıl Alınır?
Okunma Süresi: 2 dk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle düzenlenen konut kuraları devam etmekte olup, bu süreçte hak sahibi olamayan vatandaşlar için 5 bin TL başvuru ücreti iadesi gündeme gelmiştir. Kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, başvuru sahipleri 'TOKİ 5 bin TL para iadesi ne zaman yapılacak, nereden ve nasıl alınır?' sorularına yanıt aramaktadır.

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti İadesi Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ başvuru ücretinin geri ödenmesi süreci, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından belirlenen takvim doğrultusunda başlamaktadır. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından, iade işlemleri devreye alınmakta ve TOKİ'nin anlaşmalı olduğu bankalar aracılığıyla ödemeler, en geç 5 iş günü içinde başvuru sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Bu süreç, başvuru sahiplerinin kura sonuçlarına göre hak sahibi olup olmadıklarının belirlenmesi sonrasında, iade işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçları takip edebilirler.

TOKİ Para İadesi Nasıl Yapılacak?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesine başvuran ancak kura sonucunda hak sahibi olamayan vatandaşlar, yatırdıkları başvuru bedelinin geri ödeneceğini öğrenmişlerdir. Ayrıca, gelir kriterini karşılamadığı tespit edilen, başvurduğu ilde ikamet şartını sağlamayan ya da üzerine kayıtlı konut bulunduğu için başvurusu geçersiz sayılan kişiler de bu iade işleminden faydalanabilecektir.

Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise, başvuru sırasında ödenen 5 bin TL'lik bedelin, başvuru esnasında kullanılan banka hesabına otomatik olarak yatırılabileceğidir. Bu, sürecin daha hızlı ve pratik bir şekilde tamamlanmasını sağlamaktadır.

TOKİ Başvuru Parası Nereye Yatırılacak?

TOKİ başvurusu sırasında ödenen 5 bin TL'lik bedel, başvuru sırasında kullanılan banka hesabına otomatik olarak yatırılabileceği gibi, vatandaşlar ilgili bankanın ATM'lerinden 'kartsız işlem' menüsünü kullanarak T.C. kimlik numarasıyla iadelerini de çekebilirler. Bu, başvuru sahiplerine esneklik sağlamakta ve iade sürecini kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca, bazı bankalar internet şubesi veya mobil uygulama üzerinden de iade talebi oluşturulmasına imkan tanımaktadır. e-Devlet Kapısı veya Emlak Konut sistemi üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, ilgili platformlardaki iade bölümüne IBAN bilgilerini girerek ücretin doğrudan banka hesaplarına aktarılmasını sağlayabilirler. Bu durum, sürecin dijitalleşmesiyle birlikte daha da kolaylaşmıştır.

