Monaco, PSG'yi Evinde 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti Mi?

Monaco, Ligue 1'in 25. haftasında Paris Saint-Germain'i 3-1 yenerek bu sezon ligde ikinci kez galip geldi.

14
Monaco, PSG'yi Evinde 3-1 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Elde Etti Mi?
Ligue 1'in 25. haftasında, Fransa'nın önde gelen futbol takımlarından Monaco, Paris Saint-Germain ile Parc des Princes'te karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, her iki takım için de büyük önem taşıyordu. Monaco, bu sezon ligde PSG'yi ikinci kez mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın İlk Golü Ne Zaman Geldi?

Maçın ilk yarısında, 27. dakikada Monaco, Maghnes Akliouche'un kaydettiği golle öne geçti. Bu gol, konuk ekip için büyük bir moral kaynağı oldu ve ilk yarıyı 1-0'lık avantajla kapattılar. PSG, bu dakikadan sonra baskı kurmaya çalıştı ancak Monaco savunması etkili bir performans sergiledi.

İkinci Yarıda Neler Oldu?

İkinci yarıya hızlı başlayan Monaco, 55. dakikada Aleksandr Golovin'in attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bu gol, PSG'yi daha da zor bir duruma soktu. Ancak, Paris Saint-Germain, 71. dakikada Bradley Barcola'nın kaydettiği golle umudunu yeniden yeşertti ve farkı bire indirdi.

Maçın Sonuçlanması ve Puan Durumu Nasıldı?

Fakat Monaco, bu durumu uzun sürdürmedi. 73. dakikada Folarin Balogun'un attığı golle skoru 3-1'e getirdi ve maçın sonucunu belirledi. Bu galibiyetle Monaco, ligdeki puanını 40'a yükseltti ve PSG'yi bu sezon ikinci kez mağlup etmeyi başardı. Paris Saint-Germain ise bu sonuçla birlikte ligdeki dördüncü yenilgisini alarak 57 puanda kaldı.

#Fransa Ligue 1
#Monaco
#Paris Saint-germain
