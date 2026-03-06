Dolar
Haberin Gündemi Gündem Kanada'nın vancouver kentinde bitcoin rezerv varlık olarak kullanılmayacak mı?

Vancouver kent yönetimi, Bitcoin'in rezerv varlık olarak kullanılmasına yönelik öneriyi reddetti.

Vancouver kent yönetimi, Bitcoin’in rezerv varlık olarak kullanılmasına yönelik önerinin reddedilmesi için şehir meclisine tavsiyede bulundu. Bu karar, Bitcoin’in (BTC) şehir finansal rezervlerinin yatırılabileceği yatırım araçları için belirlenen kriterleri karşılamadığı sonucuna dayanmaktadır.

Belediye Başkanı Ken Sim, 2024 yılının sonunda belediye rezervlerinin bir kısmının Bitcoin’e yatırılmasını önermişti. Sim, bu adımın belediye varlıklarını çeşitlendireceğini ve bütçenin enflasyon ile geleneksel piyasalardaki dalgalanmalara karşı satın alma gücünü korumasını sağlayabileceğini ifade etmişti.

Bitcoin neden rezerv varlık olarak kabul edilmedi?

Aralık 2024’te şehir meclisi, belediye yetkililerine Bitcoin rezervi oluşturmanın uygun olup olmadığını inceleme görevi vermişti. Ancak yapılan değerlendirme sonucunda, yetkililer Bitcoin’in yüksek volatilitesi ve diğer risk faktörleri nedeniyle bu öneriyi reddetme kararı aldı.

British Columbia Eyaleti Belediyeler Bakanlığı da daha önce yerel yönetimlerin finansal rezervlerini kripto paralarda tutmasına izin verilmediğini açıklamıştı. Bakanlık, bu kararın gerekçesi olarak dijital varlıkların yüksek volatilitesine bağlı riskleri göstermiştir.

Vancouver'da kripto para ile ilgili gelişmeler neler?

Vancouver kent yönetiminin aldığı bu karar, kripto para birimlerinin kabulü konusunda dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkmaktadır. Şehir, Bitcoin gibi dijital varlıkların finansal rezerv olarak kullanılmasının getirebileceği riskleri göz önünde bulundurarak daha temkinli bir yaklaşım sergilemiştir.

Bu durum, diğer yerel yönetimlerin de kripto paralara yönelik tutumlarını gözden geçirmelerine neden olabilir. Kripto paraların geleceği ve yerel yönetimler üzerindeki etkisi, finansal piyasalarda tartışılmaya devam etmektedir.

Sonuç olarak, Vancouver'da Bitcoin'e dair ne bekleniyor?

Vancouver kent yönetiminin aldığı bu karar, kripto paraların yerel yönetimlerin finansal stratejileri üzerindeki etkisini yeniden değerlendirmeye yönlendirebilir. Bitcoin’in volatilitesi ve riskleri, diğer şehirlerin de benzer kararlar almasına yol açabilir. Bu durum, kripto para birimlerinin gelecekteki rolü ve kabulü konusunda daha geniş bir tartışma başlatabilir.

