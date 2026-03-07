İstanbul'da Anjiyo İşlemi Sonrası Yaşanan Ölüm Üzerine Doktorlara Hapis İstemi

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 2016 yılında gerçekleşen anjiyo işlemi sırasında hayatını kaybeden Ozan Kuleli'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Olay, Ozan Kuleli'nin anjiyo işlemi sırasında alerjik reaksiyon göstermesi ve sonrasında yaşanan komplikasyonlar etrafında şekillendi. Ailesinin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, iki doktor hakkında adli tıp raporunda tespit edilen ihmal nedeniyle 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olayın Gelişimi Nasıldı?

Ozan Kuleli, 16 Kasım 2016 tarihinde özel bir hastaneye anjiyo işlemi için başvurdu. İşlem sırasında alerjik bir reaksiyon gösteren Kuleli'nin durumu, doktorlar tarafından yeterince değerlendirilmedi. Ertesi gün, eşi Fatma Kuleli, hastaneden eşini çıkarmak ve başka bir hastaneye götürmek istediğini belirtti. Ancak, doktorlar tarafından kendisine eşinin durumu hakkında bilgi verilmediği ve onayı olmadan Ozan Kuleli'nin ikinci kez anjiyo işlemine alındığı ifade edildi.

İkinci anjiyo işlemi sırasında Kuleli'nin durumu daha da kötüleşti ve hayatını kaybetti. Fatma Kuleli, 2025 yılında yaşanan bu olayla ilgili olarak doktorlardan şikayetçi oldu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Adli Tıp Raporunun Sonuçları Neler?

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun bilirkişi raporuna yer verildi. Bu raporda, doktorların dikkat ve özen göstermesine rağmen, Ozan Kuleli'nin durumunun bir komplikasyon olarak değerlendirildiği belirtildi. İşlem sırasında kardiyojenik şok geçiren hastaya uygulanan tedavi, rehberlere uygun ve yeterli olarak nitelendirildi.

Ancak Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, hastaya verilen kontrast maddeye karşı alerjik reaksiyon gelişmesine rağmen, alerji testi yapılmadan hastanın ikinci kez anjiyo işlemine alınmasının tıbbi kurallara uygun olmadığı ifade edildi. Bu durum, doktorların sorumluluğunu artıran bir unsur olarak değerlendirildi.

Sanık Doktorların Savunmaları Neler?

Sanık doktorlar Doç. Dr. Umut K. ve Dr. Erkan Adnan K., üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini ve herhangi bir kusurlarının bulunmadığını savundu. İddianamede, her iki doktor için de 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep edildi. Bu dava, sağlık hizmetleri alanında yaşanan sorumluluk ve dikkat konularını yeniden gündeme getirdi.

Olayın ardından yaşanan gelişmeler, tıbbi uygulamaların güvenliği ve hasta hakları açısından önemli bir tartışma yaratırken, bu tür durumların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.