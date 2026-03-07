Fenerbahçe'nin Samsunspor ile Oynayacağı Maçta Tedesco Kulübeye Dönüyor Mu?

Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, yarın akşam Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadele, Trendyol Süper Lig'in yoğun takviminde dikkat çeken bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Fenerbahçe, bu maçı kendi evinde, Chobani Stadı’nda saat 20.00’de oynayacak. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır olacak ve yardımcıları Candaş Elbil ile Bilal Gölen olarak belirlendi.

Fenerbahçe, ligde oynadığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde ederek toplamda 54 puan topladı ve bu sonuçla ikinci sırada yer alıyor. Ancak sarı-lacivertli ekip, son iki lig maçında Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kalarak puan kayıpları yaşadı. Fenerbahçe, rakip fileleri 53 kez havalandırırken, kalesinde ise 23 gol gördü ve bu sezon ligde namağlup tek takım olma unvanını sürdürüyor.

Fenerbahçe'nin Sakatlık Sorunları Neler?

Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşması öncesinde 5 futbolcusundan yoksun olacak. Sakatlıkları bulunan Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, yarınki mücadelede forma giyemeyecek. Bu durum, takımın kadro derinliğini etkileyecek ve Fenerbahçe'nin performansında önemli bir faktör haline gelebilir. Ayrıca, İspanyol futbolcu Marco Asensio’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Sarı Kart Sınırında Kimler Var?

Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesinde 6 futbolcusunun sarı kart ceza sınırında olduğunu belirtmek gerekiyor. Semedo’nun yanı sıra Archie Brown, Anthony Musaba, Ederson, Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu, bu karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek. Bu durum, teknik direktör Domenico Tedesco için kadro planlamasında dikkate alınması gereken bir unsur olarak öne çıkıyor.

Tedesco'nun Dönüşü Takımı Nasıl Etkileyecek?

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, iki maç aranın ardından takımının başında sahaya çıkacak. Geçirdiği ağır enfeksiyon nedeniyle ligdeki Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Gaziantep FK karşılaşmalarında görev yapamayan İtalyan teknik adamın, Samsunspor mücadelesinde kulübedeki yerini alması bekleniyor. Tedesco'nun dönüşü, takımın oyun düzeni ve motivasyonu üzerinde olumlu bir etki yaratabilir. Fenerbahçe taraftarları, Tedesco'nun liderliğinde takımlarının başarılı bir performans sergilemesini umuyor.