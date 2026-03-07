Trump'tan gazeteciye sert tepki: Rusya'nın İran'a desteği hakkında ne düşünüyor?

Orta Doğu'daki savaşın gölgesinde, Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın İran'a destek verdiği iddialarıyla ilgili bir soruya yanıt verirken, Fox News muhabirine sert bir tepki gösterdi. Trump, muhabirin yönelttiği soruyu 'aptalca' olarak nitelendirerek dikkatleri üzerine çekti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılarla tırmanan Orta Doğu gerilimi, Trump'ın bu çıkışıyla daha da dikkat çekici hale geldi. Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen Trump, yöneltilen bir soru üzerine sert bir şekilde müdahale etti.

Trump'ın tepkisi neden bu kadar sertti?

Trump'ın katıldığı yuvarlak masa toplantısı, üniversite sporları üzerine düzenlenmişti. Etkinlik normal seyrinde devam ederken, soru-cevap bölümünde yaşanan kısa bir tartışma, gündeme damga vurdu. Fox News muhabiri Peter Doocy, Rusya'nın İran'a destek verdiği iddialarına değinerek ABD hedeflerine yönelik saldırılarda Moskova'nın rolü olup olmadığına ilişkin bir soru yöneltmek istedi.

Ancak Doocy, sorusunu tamamlamadan Trump araya girdi ve sert bir şekilde müdahale etti. Trump, gazeteciye hitaben 'Dürüst olabilir miyim? Sana çok saygı duyduğumu bilmeni istiyorum ama bu ne kadar aptalca bir soru!' ifadelerini kullandı. Bu sözler, toplantıda gergin bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

Gazeteciye ikinci bir şans tanıdı

Salonda kısa süreli bir şaşkınlık yaşanırken Trump, daha sonra muhabire ikinci bir fırsat verdiğini söyledi. 'Sana bir şans daha veriyorum çünkü az önce sorduğun çok kötü bir soruydu.' diyen Trump, Doocy'nin spor dışındaki başka bir konuya geçme talebini ise reddetti. Trump'ın 'Hayır' yanıtı sonrası toplantıdaki gergin atmosfer bir süre daha devam etti.

Orta Doğu'daki savaş ve Rusya'nın İran'a destek verdiği yönündeki iddialar, uluslararası kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Bu durum, bölgedeki jeopolitik dengeleri etkileme potansiyeline sahip olduğu için dikkatle izlenmektedir.