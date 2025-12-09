Dolar
Yayınlanma
14
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Okunma Süresi: 2 dk

Almanya'nın Frankfurt şehrinde doğan Emre Can, futbol dünyasında dikkat çeken bir orta saha oyuncusu olarak öne çıkmaktadır. Hem kulüp kariyerindeki başarıları hem de Almanya A Milli Takımı'ndaki performansıyla tanınan Can, ara transfer dönemi öncesinde Süper Lig ekiplerinin ilgisini çekmiştir. Oynadığı takımlar ve futbol kariyeri hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler için detaylar bu haberde yer almaktadır.

Emre Can'ın Futbol Kariyeri

Emre Can, futbol hayatına Frankfurt'ta bulunan Blau-Gelb Frankfurt altyapısında başlamıştır. Genç yaşta Eintracht Frankfurt'un altyapısında da forma giyen oyuncu, 2009 yılında Bayern Münih’e transfer olmuştur. Bayern Münih A takımında antrenmanlara çıkmaya başlayan Can, 2012 yılında Süper Kupa maçında ilk 11'de forma giymiş ve bu sayede ilk kupasını kazanma mutluluğunu yaşamıştır. Bayern Münih ile geçirdiği dönemde, lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar elde etmiştir. Ancak, kulüpte fazla süre alamadığı için daha fazla oynama şansı bulmak adına farklı takımlara yönelmiştir.

Almanya Milli Takımı Tercihi

Emre Can, Türk kökenli bir aileden gelmektedir. Ailesi, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyündendir. Genç yaşlarda millî takım tercihi konusunda gündeme gelen Can, genç yaş kategorilerinde gösterdiği üstün performansla Fritz Walter Altın Madalyası’na layık görülmüştür. 2015 yılında Almanya A Millî Takımı kadrosuna çağrılmasıyla, kariyerinde önemli bir adım atmış ve tercihini Almanya’dan yana kullanmıştır.

Oynadığı Takımlar

Profesyonel kariyerine Bayern Münih ile adım atan Emre Can, 2013 yılında Bayer Leverkusen’e transfer olmuştur. Burada, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sergilediği performansla dikkat çekmiştir. 2014 yılında Liverpool’a transfer olan Can, burada teknik direktör Jürgen Klopp'un sisteminde savunmadan orta sahaya geçiş yaparak takımın kilit oyuncularından biri haline gelmiştir. Liverpool’dan sonra, 2018 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Juventus’a transfer olarak lig şampiyonluğu yaşamıştır. 2020 yılında ise Borussia Dortmund’a geçiş yapmış ve günümüzde bu kulüpte forma giymeye devam etmektedir.

Emre Can'ın futbol kariyeri, ulusal ve uluslararası alanda birçok başarı ile doludur. Oynadığı takımlar ve gösterdiği performans, Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilmektedir.

