Adliyelerde Soygun Skandalı: Banka Sistemine Geçilecek

İstanbul'da yaşanan büyük bir güvenlik skandalı, adli emanet bürolarındaki hırsızlık olaylarıyla gündeme geldi. Büyükçekmece Adliyesi'nden 147 milyon TL değerinde altın ve gümüş, Adalar Adliyesi'nden ise silahların çalınmasının ardından, Konya Kulu'daki bir adliyeden 6.5 milyon TL'lik zimmet olayı ortaya çıkmış durumda. Bu durumun ardından adli emanetler için yeni bir güvenlik sisteminin devreye alınması planlanıyor.

Hırsızlık Olayları ve Soruşturmalar

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli memur Erdal Timurtaş, emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalmıştı. Adalar Adliyesi'nde ise zabıt katibi tarafından 12 silahın alınıp satıldığı belirlendi. Konya Kulu'da görevli katip Ayşe Selvi, zimmetine 6,55 milyon TL geçirmiş ve suçunu itiraf etmiştir. Bu olayların ardından, adli emanet bürolarında yaşanan güvenlik açıklarının giderilmesi için adımlar atılması gündeme geldi.

Adalet Bakanı'nın Açıklamaları

Meclis'te gazetecilere açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adli emanet bürolarındaki hırsızlıkların ardından alınacak önlemlerle ilgili soru üzerine, soruşturmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Tunç, ülke genelindeki adli emanetlerle ilgili bir teftiş sürecinin başlatıldığını ve delillerin saklanmasının önemine dikkat çekti. Mevzuat ya da uygulamadan kaynaklanan zafiyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Gözaltılar ve Tedbirler

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan 2'sinin tutuklandığı ve kırmızı bültenle ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. Bakan Tunç, adli emanetlerle ilgili herhangi bir olaya fırsat verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, bu konuyu çok önemsediklerini ifade etti. Ayrıca, gerekli tespitlerin ilerleyen süreçte ortaya çıkacağını ve adli emanetlerin saklanma yöntemlerinin denetimlerinin düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

Yeni Güvenlik Önlemleri

Bir gazetecinin, adli emanetlere bankalarda uygulanan benzer bir sistemin getirileceğine dair sorusu üzerine Tunç, değerli eşyaların korunması için daha güvenli depolama ve kasa sistemlerinin gerekliliğini vurguladı. Bu kasaların tek bir anahtarla açılmaması gerektiğini belirten Bakan, adliyelerde alınması gereken tedbirler için bankalardaki sistemin benzerinin uygulanabileceğini ifade etti.

Meclis ile İşbirliği ve Yasal Düzenlemeler

Tunç, çözüm sürecine ilişkin Meclis ile istişarelerde bulunulduğunu ve yasal düzenlemelere yönelik adımların Meclis komisyonu raporunun sonucuna göre belirleneceğini söyledi. Yeni yıl sonrası için bir zaman dilimi verilmedi, ancak raporun içeriğine bağlı olarak gerekli adımların atılacağı belirtildi.