Altay Toprak Kınalı'nın Ölümünde Oy Birliğiyle Tespit Yapıldı

İzmir'in Konak ilçesinde, 11 Kasım 2014 tarihinde bir apartmanda gerçekleştirilen tahtakurusu ilaçlamasının ardından 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın yaşamını yitirmesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, bebek Kınalı'nın zehirlenme sonucunda hayatını kaybettiğini oy birliğiyle tespit etti. Kurulun hazırladığı mütalaada, ölümün binada uygulanan böcek ilacına bağlı olduğu vurgulandı.

Olayın Gelişimi

İzmir'deki apartmanda yapılan böcek ilaçlamasının ardından 3 gün sonra, Altay Toprak Kınalı'nın ve ailesinin zehirlenme belirtileri göstermesi üzerine hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastaneye başvurduğunda Kınalı’nın solunum sıkıntısı, kusma ve genel durum bozukluğu gibi şikayetleri olduğu ifade edildi. Yapılan muayene sonucunda bebek, zehirlenme ön tanısıyla hastaneye yatırıldı. Ancak, tedaviye rağmen 14 Kasım 2014 tarihinde hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurulu Raporu

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Kınalı’nın ölüm nedenine ilişkin hazırladığı 15 sayfalık mütalaada, bebeğin travmatik bir etkiyle öldüğüne dair herhangi bir tıbbi delil bulunmadığını belirtti. Ayrıca, otopsi sonuçları ve olay yeri inceleme bulguları ışığında, Altay Toprak Kınalı'nın ölümünün, apartmanda uygulanmış olan böcek ilacına bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Hukuki Süreç ve Beklentiler

Olayın ardından, ilaçlama işlemini gerçekleştiren firma çalışanları hakkında gözaltı işlemleri yapılmış, ziraat mühendisi B.Ö. ve E.G. tutuklanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştır. Kınalı ailesinin avukatı Utku Turan, Adli Tıp Kurulu'nun mütalaasının ardından savcılığın iddianame düzenlemesini beklediklerini ifade etti. Turan, olayla ilgili sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Böcek İlaçlaması ve Güvenlik Sorunları

Altay Toprak Kınalı'nın ölümüne neden olan böcek ilaçlarının tarımsal nitelikte olduğu ve bu tür kimyasalların evlerde kullanılmasının yönetmeliklerle düzenlendiği ifade edildi. Ancak, bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanmadığı ve bunun sonucunda benzer olayların yaşanabileceği eleştiriliyor. Acılı aile, bu tür zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.