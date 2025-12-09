TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplama yönteminde önemli bir değişiklik yapacağını açıkladı. 2025 yılından itibaren enflasyon baz yılını 2003'ten 2025'e güncelleyerek yeni bir hesaplama sistemine geçiş yapacak. Bu değişim, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu hale gelmesini amaçlıyor.

Yeni Hesaplama Yöntemi ve AB Uyum Süreci

TÜİK tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, kurum uzmanları yeni enflasyon hesaplama yönteminin detaylarını paylaştı. Avrupa Komisyonu kararları gereğince, Ocak 2026'dan itibaren tüm AB üyesi ülkelerde TÜFE temel yılı '2025=100' olarak belirlenecek. Bu değişiklik, Türkiye dahil tüm üye ülkeler için zorunlu bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Yeni TÜFE serisinde, grup düzeyindeki ağırlıklar ulusal hesaplar verilerinden elde edilecek. Bu ağırlık yapısı, Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından belirlenen metodolojik dönüşüm sürecinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Hanehalkı tüketim eğilimlerini daha güncel ve kapsamlı bir şekilde yansıtmak amacıyla, hanehalkı nihai tüketim harcamaları verileri kullanılacak. Alt düzey ağırlıkların belirlenmesinde ise hanehalkı bütçe anketi kullanılmaya devam edilecek.

Manşet Enflasyon Göstergelerinde Değişiklik Yok

Enflasyon hesaplamasında '2003=100' baz yılından '2025=100' baz yılına geçiş sürecinde, manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Sadece bazı alt endekslerde sınıflama değişikliklerinden kaynaklı farklılıklar görülebilir. Ayrıca, endeks ana harcama grubu 13'e yükseltilecek ve kişisel bakım, sosyal koruma gibi kategoriler yeni gruplar olarak tanımlanacak.

Yeni harcama grubu olarak sigorta ve finansal hizmetler de enflasyon hesaplamasında yer alacak. Bunun yanı sıra, dijital içeriklerin ayrı bir kategori olarak sunulmasıyla birlikte, vergi, üretim ve satış istatistikleri gibi çok kaynaklı veri setleri sayesinde kayıt dışı tüketim kalemleri toplam harcamalara yansıtılacak.

Yeni Göstergelerin Yayınlanması

2025'te yürürlüğe girecek diğer bir yenilik ise mevsimsel düzeltilmiş TÜFE göstergelerinin, TÜFE ile aynı gün yayımlanması planıdır. Ek olarak, sabit vergi oranları ile hesaplanan TÜFE göstergesi de açıklanacak. Bu gösterge, dolaylı vergilerin sabit tutulmuş gibi varsayılarak, yalnızca ürün ve hizmetlerin piyasa fiyatlarındaki değişimleri ölçen tamamlayıcı bir veri sunacak.