Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde

Çin, imalat sektörünü yeniden şekillendirmek amacıyla yeni nesil "gelecek fabrikaları" konseptini hayata geçiriyor. Bu fabrikalar, araştırma, üretim ve test süreçlerini tek çatı altında toplayarak yapay zekâ, robotik ve esnek üretim sistemleri ile destekleniyor. Hedef, laboratuvar ortamındaki bilimsel atılımları hızla ticarileştirmek ve üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek.

Shenzhen’de Kuantum Bilgisayar Fabrikası

Shenzhen’de açılan 5 bin metrekarelik fotonik kuantum bilgisayar fabrikası, araştırma ile seri üretim arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyor. Bu tesis, 200’den fazla ultra hassas üretim adımının tamamlanmasına olanak tanıyarak, kuantum teknolojilerinin ilaç geliştirme, yapay zekâ ve ileri hesaplama alanlarına hızlı bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Yetkililer, bu yapının bilimsel keşifleri endüstriyel uygulamalara dönüştüren bir köprü işlevi gördüğünü belirtiyor.

Esnek Üretim ve Hızlı Sevkiyat

Çin’in küresel üretimdeki gücü, yalnızca yüksek hacimle sınırlı kalmayıp aynı zamanda esnek üretim yetenekleri ile de destekleniyor. Wuhan’daki Ipason akıllı fabrikasında, kişiye özel yüksek performanslı bilgisayarlar siparişten 24 saat içinde sevk edilebiliyor. Kitle üretimi ile kişiselleştirmeyi birleştiren bu model, aynı gün teslimatı mümkün hale getiriyor.

Yapay Zeka Destekli Sistemlerin Yükselişi

Ülke genelindeki fabrikalar, gerçek zamanlı düşünebilen yapay zekâ destekli sistemlerle donatılmaya devam ediyor. Ağustos ayında açıklanan "AI Plus" yol haritası, 2027 yılına kadar yeni nesil uygulamalarda yüzde 70’in üzerinde yaygınlık hedefini ortaya koyuyor. Geely’nin Taizhou’daki uydu fabrikasında, AGV robotları üretim süresini 28 güne indirirken, Shandong’daki Rokae tesisinde işbirlikçi robotlar mikron hassasiyetinde montaj yapabiliyor.

Karbon Salınımının Azaltılması

Çin, akıllı fabrikaları dört seviyede sınıflandırıyor. Ülkede toplam 35 bin temel seviye, 7 bin ileri seviye, 230’dan fazla mükemmeliyet seviyesi ve en az 15 öncü akıllı fabrika bulunuyor. Bu tesisler, Ar-Ge sürelerini yüzde 29 kısaltırken, verimliliği yüzde 22 oranında artırıyor ve karbon salımını yüzde 20 oranında düşürüyor.

Gelecek Endüstri Bölgeleri

Şanghay’daki beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) kümelenmesi, hastaneler, girişimler ve araştırmacıları aynı bölgede bir araya getiriyor. Hainan’daki Wenchang’da, yılda bin uydu üretim kapasitesine sahip bir "çıkar-fırlat" modeli geliştiriliyor. Çin genelinde kurulan 60’tan fazla gelecek endüstri bölgesi, laboratuvar ile pazar arasındaki "ölüm vadisini" aşmayı hedefliyor.