Türkiye'nin İlk Yörünge Transfer Aracı FGN-TUG-S01 Uzayda Kritik Manevrasını Başarıyla Tamamladı

Fergani Uzay tarafından geliştirilen FGN-TUG-S01, uzaydaki kritik manevrasını başarıyla tamamlayarak, hibrit motor teknolojisiyle dünya genelinde yörünge değişikliği gerçekleştiren ilk araç oldu. Bu önemli gelişme, Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki yeteneklerini ve mühendislik becerilerini gözler önüne seriyor.

FGN-TUG-S01'in Fırlatılması ve Yörünge Değişikliği

Fergani Uzay, tamamen milli imkanlarla tasarlayıp ürettiği FGN-TUG-S01 ile uzay havacılığı alanında önemli bir başarıya imza attı. 28 Kasım 2023 tarihinde, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden SpaceX Falcon 9 roketi ile uzaya fırlatılan bu yörünge transfer aracı, yörüngesindeki hazırlık süreçlerini tamamladıktan sonra kritik ateşleme operasyonunu gerçekleştirdi.

Hibrit Motorun Başarılı Ateşlemesi

FGN-TUG-S01, 6 Aralık 2025 sabahı Türkiye saati ile 07.46'da ana hibrit itki sistemini devreye alarak 35 saniye süren bir ateşleme gerçekleştirdi. Bu operasyon sonucunda, araç 530 km irtifadaki dairesel yörüngesinden ayrılarak, 720 km zirve irtifasına sahip eliptik bir yörüngeye geçiş yaptı. Hibrit motorun bu şekilde kullanılması, Türkiye'nin uzayda kendi geliştirdiği teknolojilerle gerçekleştirdiği ilk ateşleme olmasının yanı sıra, dünya genelinde hibrit motor kullanılarak yapılan ilk yörüngesel ateşleme olarak kaydedildi.

Küp Uydu Görevine Geçiş

Yörünge transfer manevrasının ardından, görevdeki ikinci kritik aşama olan küp uydu bırakma operasyonuna geçildi. TSİ 11.35'te başlatılan süreç, saat 11.45'te Fergani'nin FRG-10D1 küp uydusunun Yörünge Transfer Aracı'ndan başarıyla ayrılmasıyla sonuçlandı. Bu aşama, Fergani Uzay'ın gelecekte gerçekleştireceği farklı irtifalarda görev alacak takım uydu misyonları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Milli Tasarım ve Üretimle Yeni Bir Başarı

FGN-TUG-S01, uçuş bilgisayarı, aviyonik sistemleri, güç dağıtım birimleri ve termal kontrol altyapısı gibi kritik bileşenleri tamamen Fergani Uzay mühendisleri tarafından yerli tasarım ve üretimle geliştirildi. Türkiye, bu başarı ile yörüngede hibrit motor denemesi gerçekleştiren ilk ülke olma unvanını kazanarak, uzay teknolojilerindeki gelişimini pekiştirmiş oldu.

Gelecek Hedefleri ve Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi

Bu başarılı misyon, Fergani Uzay'ın inşa etmeyi hedeflediği 'Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemi' için kritik bir altyapı oluşturuyor. Fergani Uzay, bu teknoloji sayesinde gelecekteki uydu takımlarını farklı yörüngelere kendi araçlarıyla yerleştirme kapasitesine sahip olmayı planlıyor. Önümüzdeki beş yıl içinde 100'den fazla uyduyu uzaya göndermeyi hedefleyen şirket, Türkiye ile birlikte dost ve kardeş ülkelere bağımsız konumlandırma ve uzay lojistiği kabiliyeti kazandırmayı amaçlıyor. Ayrıca, geliştirme aşamasındaki fırlatma sistemleri ile bağımsız uzay erişim yeteneği kazanılması hedefleniyor.