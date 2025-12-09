Barcelona - Eintracht Frankfurt Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Barcelona ile Eintracht Frankfurt, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu önemli maç, iki takım arasında geçmişte yaşanan rekabetin yeni bir sayfasını açma potansiyeline sahip. Barcelona, daha önce Avrupa Ligi'nde bu rakibiyle oynadığı iki karşılaşmadan galibiyet alamazken, bu kez taraftarının desteğiyle sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Diğer yandan, Eintracht Frankfurt, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde zor günler geçiriyor ve son dört maçında galibiyet elde edemedi. Almanya temsilcisinin, özellikle gol yollarında yaşadığı sıkıntılar, Camp Nou'daki zorlu deplasmanda puan kazanma şansını zorlaştırıyor.

Maç Bilgileri

Barcelona - Eintracht Frankfurt maçı, 9 Aralık Salı günü saat 23.00'te başlayacak. Mücadele, Tabii Spor 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma, her iki ekip için de büyük önem taşıyor ve futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Geçmiş Rekabet ve İstatistikler

Barcelona ve Eintracht Frankfurt, daha önce sadece 2021/22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaşmıştı. Bu eşleşmede Barcelona, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, kendi sahasında 3-2'lik bir mağlubiyet alarak turnuvaya veda etmişti. Bu nedenle, bu maç rövanş niteliği taşıyor. Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal ve golcü futbolcusu Robert Lewandowski, bu kritik karşılaşmada önemli roller üstlenecek.

Barcelona'nın Form Durumu

Son beş resmi maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Barcelona, özellikle iç sahada Athletic Bilbao'ya karşı aldığı 4-0'lık galibiyetle dikkat çekti. Robert Lewandowski’nin istikrarlı performansı ve Lamine Yamal’ın yükselen grafiği, takımın hücum gücünü artırıyor. Ancak, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi’ndeki son 8 maçında sadece 2 galibiyet alması ve 5 maçta 3 veya daha fazla gol yemesi, savunma sorunları yaşadığını ortaya koyuyor.

Eintracht Frankfurt'un Form Durumu

Eintracht Frankfurt, son dört Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet elde edemedi (1 beraberlik, 3 mağlubiyet) ve son iki karşılaşmada gol atma başarısını gösteremedi. Özellikle RB Leipzig deplasmanında yaşadığı 6-0'lık mağlubiyet, takımın form grafiğinde ciddi bir düşüşe işaret ediyor. Arthur Theate, bu sezonki hat kıran paslarıyla dikkat çekerken, Barcelona orta sahasına karşı kilit rol oynayabilir.

Bireysel Performanslar

Robert Lewandowski, kariyerinde Eintracht Frankfurt’a karşı 15 maçta 15 gol atarak etkileyici bir istatistik yakaladı. Lamine Yamal ise henüz 19 yaşına girmeden önce 13 Şampiyonlar Ligi gol katkısıyla (7 gol, 6 asist) tarihi bir başarıya imza attı. Frenkie de Jong, pres altında en yüksek pas yüzdesine sahip oyuncu olarak (%94) takımının oyun düzeninde önemli bir yer tutuyor.

Bu kritik karşılaşma, her iki takım için de büyük bir fırsat sunuyor. Barcelona, geçmişteki hayal kırıklıklarını telafi etmeyi hedeflerken, Eintracht Frankfurt'un ise zorlu deplasmanda puan alma çabası merakla bekleniyor.