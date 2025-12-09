Dolar
Gelinim Mutfakta'nın Fenomen Kayınvalidesi Besime Ekici Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Neden Öldü?

Gelinim Mutfakta’nın Fenomen Kayınvalidesi Besime Ekici Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Neden Öldü?

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Gelinim Mutfakta’nın Fenomen Kayınvalidesi Besime Ekici Kimdir, Nereli, Kaç Yaşında, Neden Öldü?
Okunma Süresi: 2 dk

“Gelinim Mutfakta” yarışmasıyla geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınan Besime Ekici’nin vefat haberi, sosyal medyada büyük yankı buldu. İzleyiciler, Ekici'nin yaşamı, ölüm nedeni ve yarışmadaki etkisi hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Besime Ekici kimdir, nerelidir ve neden hayatını kaybetmiştir?

Besime Ekici Kimdir ve Nasıl Ünlü Oldu?

Aslen Malatyalı olan Besime Ekici, İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşamaktaydı. Yarışmaya katılmadan önce, Malatya'da ailesiyle birlikte bir restoran işletiyordu. Besime Ekici, “Gelinim Mutfakta” yarışmasına gelini Gülcan Ekici ile birlikte katıldı ve bu sayede geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmaya başladı. Mutfak kültürüne olan hâkimiyeti, otoriter tavırları ve dobra kişiliğiyle yarışmanın dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Ekici ailesinin hem Malatya'daki restoranları hem de İstanbul'daki yaşamları, programda sık sık gündeme geldi. Besime Hanım'ın geliniyle aynı köyden olması ve yarışma boyunca sergilediği güçlü karakter, izleyicilerin ilgisini çekti.

Besime Ekici Kaç Yaşında Hayatını Kaybetti?

Besime Ekici’nin vefat yaşıyla ilgili resmi bir bilgi henüz paylaşılmamışken, ölüm nedenine dair aile tarafından da detaylı bir açıklama yapılmadı. Acı haberi gelini Gülcan Ekici, sosyal medya üzerinden duyurarak “Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur” ifadesini kullandı. Bu paylaşım kısa sürede yayıldı ve birçok izleyici başsağlığı mesajı gönderdi.

İzleyicilerin Gözünde Besime Ekici

Besime Hanım, yarışmadaki mücadeleci yapısı, sert duruşu ve aile bağlarına verdiği önemle izleyicilerin hafızasında yer edindi. Geliniyle gösterdiği uyum, anne-kayınvalide ilişkisinin ekrana yansıması nedeniyle sıkça konuşuldu. Şefkatli yönü, dobra tavırları ve güçlü karakteriyle “Gelinim Mutfakta”nın unutulmaz isimleri arasında anıldı. Ekici'nin vefatı, izleyiciler arasında derin bir üzüntü yaratırken, onun anıları ekranlarda yaşamaya devam edecek.

