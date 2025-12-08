47 İlde Ayda 5 Bin TL Taksitle Arsa Satışı Başladı! TOKİ Başvuruları İçin Fırsat Kaçırılmamalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 2025 yılı arsa satış kampanyasını resmen başlattı. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara yönelik kampanya kapsamında 47 ilde 340 arsa, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuldu.

Aylık 5 Bin TL Taksitle Arsa Alma Fırsatı

Kampanya çerçevesinde arsalar:

%25 peşinat

24 ay vadeli ödeme planı ile satılacak.

Peşin alım yapacak vatandaşlara ise %20 indirim uygulanacak.

Örnek ödeme planı:

170.000 TL'lik arsa için:

42.500 TL peşinat

4.313 TL x 24 ay taksit

Peşin alım yapılırsa sadece 136.000 TL

Arsa Satışı Yapılacak İller

Arsalar; konut, ticaret, sanayi, tarım ve turizm gibi farklı imar planlarına sahip alanlardan oluşuyor.

En çok arsa satışı yapılan iller:

Konya: 68 arsa

İstanbul: 28 arsa

İzmir: 21 arsa

Muğla: 14 arsa

Balıkesir: 13 arsa

Çanakkale: 12 arsa

Yozgat: 11 arsa

Mardin ve Şanlıurfa: 10’ar arsa

Tüm iller ve arsa detayları için resmi ilan platformları ziyaret edilebilir.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak kişilerden:

Gerçek veya tüzel kişi olması,

Emlak Yönetim’in belirlediği banka hesaplarına katılım teminatı yatırması,

İlgili evrakları eksiksiz teslim etmesi gerekiyor.

Teminat Tutarları (Muhammen bedele göre)

400.000 TL’ye kadar: 20.000 TL

400.001 – 1.000.000 TL: 50.000 TL

1.000.001 – 2.000.000 TL: 100.000 TL

...

322.000.001 TL ve üzeri arsalar için: 30.000.000 TL

Teminatlar, Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki Emlak Yönetim hesabına yatırılacak.

Kimler Yararlanabilir?

Kendi evini yapmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar

TOKİ konutuna başvuramayan kişiler

Tarım, ticaret veya sanayi amacıyla yatırım yapacak olan girişimciler

Başvuru ve Açık Artırma Takvimi

Başvurular şu an devam ediyor. Açık artırma usulüyle satış yapılacak. Katılmak isteyenler ilan edilen tarih öncesinde teminat yatırarak başvurularını tamamlamalı.

Başvurular için yetkili kurumlar:

Emlak Yönetim A.Ş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi siteleri