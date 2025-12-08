47 İlde Ayda 5 Bin TL Taksitle Arsa Satışı Başladı! TOKİ Başvuruları İçin Fırsat Kaçırılmamalı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 2025 yılı arsa satış kampanyasını resmen başlattı. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara yönelik kampanya kapsamında 47 ilde 340 arsa, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuldu.
Aylık 5 Bin TL Taksitle Arsa Alma Fırsatı
Kampanya çerçevesinde arsalar:
%25 peşinat
24 ay vadeli ödeme planı ile satılacak.
Peşin alım yapacak vatandaşlara ise %20 indirim uygulanacak.
Örnek ödeme planı:
170.000 TL'lik arsa için:
42.500 TL peşinat
4.313 TL x 24 ay taksit
Peşin alım yapılırsa sadece 136.000 TL
Arsa Satışı Yapılacak İller
Arsalar; konut, ticaret, sanayi, tarım ve turizm gibi farklı imar planlarına sahip alanlardan oluşuyor.
En çok arsa satışı yapılan iller:
Konya: 68 arsa
İstanbul: 28 arsa
İzmir: 21 arsa
Muğla: 14 arsa
Balıkesir: 13 arsa
Çanakkale: 12 arsa
Yozgat: 11 arsa
Mardin ve Şanlıurfa: 10’ar arsa
Tüm iller ve arsa detayları için resmi ilan platformları ziyaret edilebilir.
Başvuru Şartları Neler?
Başvuru yapacak kişilerden:
Gerçek veya tüzel kişi olması,
Emlak Yönetim’in belirlediği banka hesaplarına katılım teminatı yatırması,
İlgili evrakları eksiksiz teslim etmesi gerekiyor.
Teminat Tutarları (Muhammen bedele göre)
400.000 TL’ye kadar: 20.000 TL
400.001 – 1.000.000 TL: 50.000 TL
1.000.001 – 2.000.000 TL: 100.000 TL
...
322.000.001 TL ve üzeri arsalar için: 30.000.000 TL
Teminatlar, Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki Emlak Yönetim hesabına yatırılacak.
Kimler Yararlanabilir?
Kendi evini yapmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar
TOKİ konutuna başvuramayan kişiler
Tarım, ticaret veya sanayi amacıyla yatırım yapacak olan girişimciler
Başvuru ve Açık Artırma Takvimi
Başvurular şu an devam ediyor. Açık artırma usulüyle satış yapılacak. Katılmak isteyenler ilan edilen tarih öncesinde teminat yatırarak başvurularını tamamlamalı.
Başvurular için yetkili kurumlar:
Emlak Yönetim A.Ş.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi siteleri