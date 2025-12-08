Dolar
42,5769 %0.09
Euro
49,6440 %0.07
Gram Altın
5.731,27 % -0,26
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Genel 47 İlde Ayda 5 Bin TL Taksitle Arsa Satışı Başladı! TOKİ Başvuruları İçin Fırsat Kaçırılmamalı

47 İlde Ayda 5 Bin TL Taksitle Arsa Satışı Başladı! TOKİ Başvuruları İçin Fırsat Kaçırılmamalı

TOKİ, 47 ilde dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir arsa satışı başlattı. Ayda 5 bin TL taksitle ev yapma fırsatı sunan projede yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade imkanı dikkat çekiyor. Başvurular başladı, fırsatı kaçırmayın!

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
47 İlde Ayda 5 Bin TL Taksitle Arsa Satışı Başladı! TOKİ Başvuruları İçin Fırsat Kaçırılmamalı
Okunma Süresi: 2 dk

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 2025 yılı arsa satış kampanyasını resmen başlattı. Kendi evini yapmak isteyen vatandaşlara yönelik kampanya kapsamında 47 ilde 340 arsa, uygun ödeme koşullarıyla satışa sunuldu.

Aylık 5 Bin TL Taksitle Arsa Alma Fırsatı

Kampanya çerçevesinde arsalar:

%25 peşinat

24 ay vadeli ödeme planı ile satılacak.

Peşin alım yapacak vatandaşlara ise %20 indirim uygulanacak.

Örnek ödeme planı:

170.000 TL'lik arsa için:

42.500 TL peşinat

4.313 TL x 24 ay taksit

Peşin alım yapılırsa sadece 136.000 TL

Arsa Satışı Yapılacak İller

Arsalar; konut, ticaret, sanayi, tarım ve turizm gibi farklı imar planlarına sahip alanlardan oluşuyor.

En çok arsa satışı yapılan iller:

Konya: 68 arsa

İstanbul: 28 arsa

İzmir: 21 arsa

Muğla: 14 arsa

Balıkesir: 13 arsa

Çanakkale: 12 arsa

Yozgat: 11 arsa

Mardin ve Şanlıurfa: 10’ar arsa

Tüm iller ve arsa detayları için resmi ilan platformları ziyaret edilebilir.

Başvuru Şartları Neler?

Başvuru yapacak kişilerden:

Gerçek veya tüzel kişi olması,

Emlak Yönetim’in belirlediği banka hesaplarına katılım teminatı yatırması,

İlgili evrakları eksiksiz teslim etmesi gerekiyor.

Teminat Tutarları (Muhammen bedele göre)

400.000 TL’ye kadar: 20.000 TL

400.001 – 1.000.000 TL: 50.000 TL

1.000.001 – 2.000.000 TL: 100.000 TL

...

322.000.001 TL ve üzeri arsalar için: 30.000.000 TL

Teminatlar, Halkbank Halkalı Şubesi’ndeki Emlak Yönetim hesabına yatırılacak.

Kimler Yararlanabilir?

Kendi evini yapmak isteyen dar ve orta gelirli vatandaşlar

TOKİ konutuna başvuramayan kişiler

Tarım, ticaret veya sanayi amacıyla yatırım yapacak olan girişimciler

Başvuru ve Açık Artırma Takvimi

Başvurular şu an devam ediyor. Açık artırma usulüyle satış yapılacak. Katılmak isteyenler ilan edilen tarih öncesinde teminat yatırarak başvurularını tamamlamalı.

Başvurular için yetkili kurumlar:

Emlak Yönetim A.Ş.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı resmi siteleri

#Toki2025
#Arsasatışı
#Kentseldönüşüm
#Evyapmak
#Taksitliarsa
#Konutyatırımı
#Peşinindirim
#Arsabaşvurusu
#5bintaksitlearsa
#Kendieviniyap
11. Yargı Paketi Son Durum
11. Yargı Paketi Son Durum
#Gündem / 08 Aralık 2025
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, AK Parti Eskişehir Teşkilatı ile İstişarede Bulundu
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, AK Parti Eskişehir Teşkilatı ile İstişarede Bulundu
#Politika / 08 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!
7 Aralık Süper Loto Sonuçları Açıklandı – İşte Kazandıran Numaralar!
Genel
AÖF Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? Sınav Bitti, Gözler Sonuçlarda!
AÖF Soruları Ne Zaman Yayınlanacak? Sınav Bitti, Gözler Sonuçlarda!
Ünlü Müzisyen Errol “Budoy” Marabiles Hayatını Kaybetti
Ünlü Müzisyen Errol “Budoy” Marabiles Hayatını Kaybetti
ChatGPT'den 'İntihar Et' Tavsiyesi: Ukrayna'dan Polonya'ya Göç Eden Genç Kızın Hikayesi
ChatGPT'den 'İntihar Et' Tavsiyesi: Ukrayna'dan Polonya'ya Göç Eden Genç Kızın Hikayesi
Galatasaray Avrupa Hedefini Belirtti: 'Kupayı Yine Biz Getireceğiz'
Galatasaray Avrupa Hedefini Belirtti: 'Kupayı Yine Biz Getireceğiz'
ING Global'den TCMB için faiz tahmini: Yukarı yönlü riskler taşıyor
ING Global'den TCMB için faiz tahmini: Yukarı yönlü riskler taşıyor
Ahmet Çakar Hakkındaki Gözaltı Kararı Kaldırıldı
Ahmet Çakar Hakkındaki Gözaltı Kararı Kaldırıldı
Gelinim Mutfakta Güllüşah Tekin Kimdir, Kaç Yaşında?
Gelinim Mutfakta Güllüşah Tekin Kimdir, Kaç Yaşında?
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft