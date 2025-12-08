11. Yargı Paketi Son Durum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni onayladı. Bu düzenleme, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar açısından hükümlülerin cezaevi koşullarında önemli değişiklikler öngörüyor. Peki, 11. Yargı Paketi’nin içeriği ne ve yasalaşma süreci nasıl ilerliyor? İşte detaylar.

11. Yargı Paketi'nin İçeriği

11. Yargı Paketi, ceza infaz sistemine yönelik kapsamlı düzenlemeler içeriyor. Teklif, hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe geçiş süreçlerinde 3 yıl erken ayrılmalarına olanak tanıyor. Ancak, bu teklifin yalnızca ilk 15 maddesi TBMM'den geçebilmiş durumda; tüm maddelerin onaylanması için süreç devam ediyor. Teklifin yasalaşabilmesi için, TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

İcra ve İflas Kanunu'nda Değişiklikler

Yasa teklifi, İcra ve İflas Kanunu'nda da önemli değişiklikler öngörmektedir. Nispi harç ve teminat yatırma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi durumunda mahkemelerce bu talebin dosya üzerinden kesin olarak reddedilmesi öngörülüyor. Ayrıca, teminatın veya harcın yatırılmaması halinde mahkeme, iki haftalık bir süre tanıyarak bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep edecek; aksi halde ihalenin feshinin reddedileceği belirtiliyor.

Bağışlamalar ve Tasarruflar Üzerine Düzenlemeler

Teklifte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararları doğrultusunda bağışlamalar ve tasarruflar hakkında yeni düzenlemelere de yer verilmektedir. Geçici veya kesin aciz belgesinin düzenlendiği tarihten önceki 1 yıl içinde yapılan bağışlamaların iptale tabi olduğu vurgulanmakta. Özellikle yakın aile bireyleri arasında yapılan tasarrufların, gerçek değere uygun olarak ispat edilmediği takdirde bağışlama sayılacağı ifade edilmektedir.

Avukatlık Kanunu'ndaki Değişiklikler

Avukatlık Kanunu'nda da değişiklikler yapılmakta. Avukatların görevleri sırasında işledikleri suçlarla ilgili son soruşturmaların, kayıtlı oldukları baroya bildirileceği düzenleniyor. Avukatlara yönelik disiplin cezaları ise uyarma, kınama, para cezası, işten çıkarma ve meslekten çıkarma gibi farklı kategorilere ayrılmakta. Hakkında disiplin cezası verilen avukatların, bu cezanın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde yeni bir disiplin fiili işlemesi durumunda daha ağır cezalarla karşılaşacağı belirtiliyor.

Örgüt Faaliyetleri ve Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlemeler

Teklif, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda çocukların kullanılmasının ağır sonuçlar doğuracağını öngörmekte ve bu durumda örgüt yöneticilerine verilecek cezanın artırılmasını sağlamakta. Ayrıca, Kamu İhale Kanunu'nda yapılan değişikliklerle, itirazen şikayet başvuru bedelinin, başvuru dilekçesinde yer verilen iddialara göre belirlenmesi ve haklılık oranına karşılık gelen kısmının iade edilmesi sağlanmaktadır.

11. Yargı Paketi, ceza hukuku ve infaz sistemine yönelik önemli değişiklikler getirmesi nedeniyle dikkatle izleniyor. TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen bu düzenlemelerin, yasalaşma süreci tamamlandığında Türkiye'nin hukuk sistemine nasıl etki edeceği merakla bekleniyor.