Haberin Gündemi Spor Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Öncesi Gelişmeler: Süper Lig’de Heyecan İstanbul’da Devam Ediyor

Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Öncesi Gelişmeler: Süper Lig’de Heyecan İstanbul’da Devam Ediyor

Süper Lig'de 15. haftanın kritik mücadelesinde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Siyah-beyazlılar galibiyet serisini sürdürmek isterken, konuk ekip İstanbul’dan puanla dönmenin peşinde.

Yayınlanma
14
Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Öncesi Gelişmeler: Süper Lig’de Heyecan İstanbul’da Devam Ediyor
Okunma Süresi: 2 dk

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında futbolseverleri oldukça heyecanlandıracak bir mücadele yaşanacak. Ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş, formda Gaziantep FK'yı evinde ağırlamaya hazırlanıyor. Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşma, hem puan tablosu hem de takımların psikolojik momentumu açısından büyük önem taşıyor.

MAÇ GÜNÜ, SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Tarih: 9 Aralık 2025 Cumartesi

Saat: 19:00

Stadyum: Vodafone Park, İstanbul

Yayıncı: beIN SPORTS 1

BEŞİKTAŞ CEPHESİ: "SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Beşiktaş, Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla yeniden çıkışa geçti. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Fernando Santos’un sistemine adapte oldukça, saha içi organizasyonlarını güçlendirmeye başladı. Son 3 maçta 7 puan toplayan Kartal, bu yükselişini Gaziantep karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Takımda sakatlıkları bulunan bazı isimlerin durumu maç saatinde netleşecek. Özellikle orta sahadaki Gedson Fernandes ve savunmadaki Omar Colley’in durumları yakından takip ediliyor. Cenk Tosun’un da maça 11’de başlaması bekleniyor.

GAZİANTEP FK CEPHESİ: "İSTANBUL’DAN PUANLA DÖNME HEDEFİ"

Gaziantep FK, bu sezon istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, 22 puanla 7. sırada yer alıyor. Beşiktaş'ın yalnızca bir sıra gerisinde bulunan konuk takım, alacağı olası bir galibiyetle puan farkını kapatmanın ve sıralamada üst sıralara tırmanmanın peşinde.

Teknik direktör Marius Șumudică’nın öğrencileri, son haftalarda özellikle deplasman performanslarını iyileştirmiş durumda. Takımın yıldız ismi Denis Drăguș ve forvette görev yapan Mustafa Eskihellaç gibi oyuncular, Beşiktaş savunmasını zorlayabilecek formda isimler arasında.

TAKIMLARIN LİGDEKİ SON DURUMU

TakımMaçGalibiyetBeraberlikMağlubiyetPuan
Beşiktaş1473424
Gaziantep FK1464422

MAÇIN KRİTİK NOKTALARI

Beşiktaş evinde oynadığı son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı son 3 maçta yenilgi almadı.

Beşiktaş, iç sahada gol yollarında etkili olurken; Gaziantep FK’nın savunma performansı deplasmanlarda sıkça test ediliyor.

İki takım da Avrupa kupalarına katılmak için kritik puanlara ihtiyaç duyuyor.

TARAFTARIN İLGİSİ YÜKSEK

Beşiktaş taraftarı, Vodafone Park’ta oynanacak bu mücadeleye büyük ilgi gösteriyor. Hafta boyunca biletlerin büyük kısmı tükendi. Özellikle genç oyunculara yönelik destek mesajları sosyal medyada sıkça paylaşıldı. Gaziantep FK taraftarları da takımlarını İstanbul’da yalnız bırakmayacak.

