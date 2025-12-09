Hakem Fevzi Erdem Akbaş'ın Kariyeri ve Yönettiği Maçlar

Türk hakemlik camiasında uzun yıllardır aktif olan Fevzi Erdem Akbaş, futbolseverler tarafından merak edilen bir isimdir. Doğum yeri, kariyeri boyunca yönettiği maçlar ve profesyonel geçmişine dair bilgiler, futbol tutkunları için önem taşımaktadır. Akbaş, Türk futbolunun çeşitli liglerinde üstlendiği rollerle dikkat çekmektedir.

Fevzi Erdem Akbaş Kimdir?

Fevzi Erdem Akbaş, 4 Haziran 1991 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hakemlik kariyerine amatör liglerde adım atan Akbaş, zamanla Türkiye Futbol Federasyonu'nun klasman hakemliğine terfi ederek profesyonel liglerde düzenli olarak maç yönetmeye başlamıştır. Bugüne kadar toplamda 115 resmi maçta görev alarak, disiplin konusundaki tutumu ve maç başına kart ortalamalarıyla da dikkat çekmiştir.

Yönetim İstatistikleri

Akbaş, kariyeri boyunca yönettiği maçlarda 471 sarı kart ve 17 kırmızı kart göstermiştir. Sarı kart ortalaması maç başına 4,1 olarak belirlenirken, kırmızı kart ortalaması ise 0,1 olarak kaydedilmiştir. Bu istatistikler, Akbaş’ın maçlarda uyguladığı disiplin anlayışını ortaya koymaktadır. Çeşitli organizasyonlarda orta hakem, yardımcı hakem ve dördüncü hakem olarak görev alması, tecrübesinin çeşitliliğini de göstermektedir.

Fevzi Erdem Akbaş Nerelidir?

İstanbul doğumlu olan Fevzi Erdem Akbaş, hakemlik kariyerine de İstanbul bölgesinde başlamıştır. İstanbul’un futbol altyapısında yetişen Akbaş, zamanla Türkiye genelindeki farklı şehirlerdeki profesyonel karşılaşmalarda görev alarak deneyimini artırmıştır. Bu süreçte, Türk futbolunun çeşitli liglerinde aktif rol almayı başarmıştır.

Akbaş'ın Yönettiği Maçlar

Fevzi Erdem Akbaş, kariyeri boyunca 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig, Bölgesel Amatör Lig ve Türkiye Kupası gibi çeşitli organizasyonlarda görev almıştır. Maç dağılımına bakıldığında, en fazla görevi 53 maçla 2. Lig’de, 42 maçla 3. Lig’de ve 11 maçla Bölgesel Amatör Lig’de gerçekleştirmiştir. Trendyol Süper Lig’de ise dördüncü hakem olarak 3 karşılaşmada yer almıştır. Son yönettiği bazı karşılaşmalar arasında Güzide Gebze Spor Kulübü ve Bursaspor arasındaki 4-1’lik maç, Tümosan Konyaspor ile 12 Bingöl Spor arasındaki 4-2’lik Ziraat Türkiye Kupası maçı ve Hesap.com Antalyaspor ile Çaykur Rizespor arasındaki 2-5’lik Trendyol Süper Lig maçı bulunmaktadır.

Ayrıca, Akbaş’ın en fazla yönettiği kulüpler arasında 1461 Trabzon, Ankara Demir, Bucaspor 1928, Bursaspor ve Serikspor gibi ekipler yer almaktadır. Her biriyle 5’er maça çıkan hakem, özellikle 2. Lig ve 3. Lig seviyelerinde yoğun bir maç trafiğine sahip olmuştur. Fevzi Erdem Akbaş’ın kariyeri, Türk hakemliği içinde önemli bir yer tutmakta ve profesyonel liglerdeki deneyimi, futbol camiasında takdir edilmektedir.