İstanbul’da 9 Aralık Su Kesintisi! 9 İlçede 107 Mahallede Sular Kesilecek – Ne Zaman Gelecek?

İSKİ’den önemli uyarı geldi! 9 Aralık 2025 Salı günü İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 9 ilçede planlı su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan çalışma, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon nedeniyle gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda 10.00 – 14.00 saatleri arasında planlanan kesinti, yüz binlerce İstanbulluyu etkileyebilir.
Neden Su Kesilecek?
İSKİ’den yapılan resmi açıklamaya göre, enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte suyun yeniden verilmesi planlanıyor.
Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?
Toplam 9 ilçe, 107 mahalle etkilenecek.
Eyüpsultan:
Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye, Akpınar
Kağıthane:
Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Ortabayır, Telsizler
Beyoğlu:
Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer Avni
Şişli:
Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye
Beşiktaş:
Muradiye, Vişnezade
Esenler:
Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, Oruçreis
Bağcılar:
Kemalpaşa, Fevzi Çakmak
Gaziosmanpaşa:
Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, Hürriyet
Sultangazi:
Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, Sultançiftliği
Bayrampaşa:
Cevatpaşa, Yıldırım
Sular Ne Zaman Gelecek?
Çalışmanın saat 14.00’te tamamlanması planlanıyor. Ancak bölgelerdeki suyun tamamen normale dönmesi, şebekenin dolmasına bağlı olarak 15.00 – 16.00 saatlerini bulabilir.