İstanbul'da 9 Aralık Su Kesintisi! 9 İlçede 107 Mahallede Sular Kesilecek – Ne Zaman Gelecek?

İstanbul’da 9 Aralık Su Kesintisi! 9 İlçede 107 Mahallede Sular Kesilecek – Ne Zaman Gelecek?

İstanbul’da 9 ilçede 107 mahallede 9 Aralık Salı günü 4 saatlik planlı su kesintisi uygulanacak. İSKİ, enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon nedeniyle 10.00–14.00 arasında suların kesileceğini duyurdu.

Yayınlanma
14
İstanbul’da 9 Aralık Su Kesintisi! 9 İlçede 107 Mahallede Sular Kesilecek – Ne Zaman Gelecek?
Okunma Süresi: 2 dk

İSKİ’den önemli uyarı geldi! 9 Aralık 2025 Salı günü İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 9 ilçede planlı su kesintisi yaşanacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan çalışma, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi’nin enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon nedeniyle gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda 10.00 – 14.00 saatleri arasında planlanan kesinti, yüz binlerce İstanbulluyu etkileyebilir.

Neden Su Kesilecek?

İSKİ’den yapılan resmi açıklamaya göre, enerji dağıtım merkezinde yapılacak revizyon çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte suyun yeniden verilmesi planlanıyor.

Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?

Toplam 9 ilçe, 107 mahalle etkilenecek.

Eyüpsultan:

Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye, Akpınar

Kağıthane:

Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Ortabayır, Telsizler

Beyoğlu:

Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal, Ömer Avni

Şişli:

Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi, Teşvikiye

Beşiktaş:

Muradiye, Vişnezade

Esenler:

Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna, Oruçreis

Bağcılar:

Kemalpaşa, Fevzi Çakmak

Gaziosmanpaşa:

Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni, Hürriyet

Sultangazi:

Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu, Sultançiftliği

Bayrampaşa:

Cevatpaşa, Yıldırım

Sular Ne Zaman Gelecek?

Çalışmanın saat 14.00’te tamamlanması planlanıyor. Ancak bölgelerdeki suyun tamamen normale dönmesi, şebekenin dolmasına bağlı olarak 15.00 – 16.00 saatlerini bulabilir.

#Beşiktaş
#Beyoğlu
#Esenler
#Eyüpsultan
#Gaziosmanpaşa
#İski
#İstanbul Su Kesintisi
#Kağıthane
#Şişli
#Su Kesintisi
#Sultangazi
#9 Aralık Su Kesintisi
#Bayrampaşa
#İski Duyuru
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Genel
