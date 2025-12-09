Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?

Türk futbolunun genç hakemlerinden Furkan Aksuoğlu, son dönemlerdeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Üst Klasman hakem kadrosunda yer alan Trabzonlu hakem, futbolseverlerin merak ettiği isimlerden biri haline geldi. Özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımların maçlarında görev alıp almadığı sorusu, arama motorlarında sıkça sorgulanmaktadır. İşte Furkan Aksuoğlu'nun kariyeri ve yönettiği maçlar hakkında detaylı bilgiler.

Furkan Aksuoğlu'nun Kariyeri

12 Ağustos 1995 tarihinde Trabzon'da dünyaya gelen Furkan Aksuoğlu, genç yaşına rağmen disiplinli yönetimi ile öne çıkmaktadır. TFF'nin gelecek vadeden hakemleri arasında gösterilen Aksuoğlu, kariyeri boyunca 100'ün üzerinde resmi müsabakada görev almıştır. Toplamda 118 maçta düdük çalan hakem, ağırlıklı olarak 1. Lig'de orta hakem olarak sahaya çıkmakta, Süper Lig'de ise önemli görevler üstlenmektedir. Genç yaşına rağmen gösterdiği performans, futbol camiasında beğeni toplamaktadır.

Galatasaray ve Fenerbahçe Maçlarındaki Rolü

Furkan Aksuoğlu hakkında en çok merak edilen konulardan biri, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin maçlarında hakem olarak görev alıp almadığıdır. Mevcut verilere göre, Aksuoğlu henüz bu iki büyük kulübün herhangi bir maçında orta hakem olarak yer almamıştır. Ancak, 2025 sezonunda Süper Lig'de bazı karşılaşmalarda dördüncü hakem olarak görev yapmıştır. Bu bağlamda, Aksuoğlu'nun dördüncü hakem olarak bulunduğu bazı dikkat çeken maçlar arasında Kasımpaşa - Göztepe (0-2, 8 Kasım 2025), Eyüpspor - Antalyaspor (0-1, 3 Kasım 2025) ve Kayserispor - Göztepe (1-1, 14 Eylül 2025) yer almaktadır.

Aksuoğlu'nun Yönettiği Maçlar

TFF'nin Süper Lig'e yükselmesi muhtemel hakemler havuzunda yer alan Aksuoğlu, 1. Lig'de düzenli olarak düdük çalmaya devam etmektedir. 2025 yılında yönettiği bazı kritik maçlar arasında Alagöz Holding Iğdır FK - Erzurumspor FK (2-1, 23 Kasım 2025), İstanbulspor - Bandırmaspor (1-1, 20 Ekim 2025) ve Adana Demirspor - Sarıyerspor (0-3, 29 Eylül 2025) bulunmaktadır. Ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası'nda Bursa Yıldırımspor ile Alanyaspor arasında oynanan maçta da orta hakem olarak görev almıştır.

Furkan Aksuoğlu, Türk futbolundaki genç hakemlerden biri olarak dikkat çekerken, gelecekteki performansıyla ilgili beklentiler de artmaktadır. Hakemlik kariyerinin ilerleyen dönemlerinde daha fazla büyük maçta görev alıp almayacağı ise merakla beklenmektedir.