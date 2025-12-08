Ahmet Çakar, Anjiyo Oldu

Futbol dünyasında önemli bir figür olan Ahmet Çakar, "Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları yaşamış ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo işlemi gerçekleştirilmiştir. Çakar’ın durumu, hastane doktorları tarafından yakından takip edilmektedir.

Gözaltı Süreci ve Sağlık Durumu

Ahmet Çakar, "Futbolda bahis" soruşturması nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra rahatsızlık hissetmiş ve bu nedenle hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede yapılan kontroller sonucunda, Çakar'a anjiyo yapılmasının gerekli olduğu belirlenmiştir. Anjiyo işlemi, kalp sağlığının değerlendirilmesi ve herhangi bir tıkanıklığın olup olmadığının kontrol edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Doktorların İzlemi ve Tedavi Süreci

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Çakar’ın sağlık durumu, uzman doktorlar tarafından sürekli olarak izlenmektedir. Anjiyo sonrası hastanın durumu hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılması beklenmektedir. Çakar’ın tedavi sürecinin ne kadar süreceği ve hangi aşamalardan geçeceğiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Ahmet Çakar, futbol yorumculuğu ve hakemlik kariyeriyle tanınan bir isimdir. Geçmişte, Türk futboluna olan katkıları ve yorumlarıyla dikkat çekmiştir. Bu son gelişme, futbol camiasında geniş yankı bulmuş olup, Çakar’ın sağlık durumu takip edilmeye devam edilmektedir.