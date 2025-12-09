Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 795 bin liraya düşerek dikkatleri üzerine çekti. Bu dalgalanma, yatırımcılar ve piyasa analistleri tarafından yakından takip ediliyor.

Piyasa Verileri ve Günlük Değişimler

Gün içerisinde standart altının kilogram fiyatı, 5 milyon 783 bin lira ile 5 milyon 807 bin lira arasında değişim gösterdi. Önceki gün 5 milyon 815 bin liradan kapanan fiyat, gün içerisinde %0,3 oranında bir düşüşle 5 milyon 795 bin liraya geriledi. Bu tür dalgalanmalar, yatırımcıların piyasa trendlerini anlamaları açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

İşlem Hacmi ve Piyasa Aktörleri

KMKTP'de gün sonunda toplam işlem hacmi 5 milyar 758 milyon 475 bin 115,52 lira olarak kaydedildi. İşlem miktarı ise 997,28 kilogram seviyesine ulaştı. Tüm metal piyasasında ise toplam işlem hacmi 5 milyar 915 milyon 135 bin 633,21 lira olarak gerçekleşti. Bu veriler, piyasanın genel durumu hakkında önemli bilgiler sunmakta ve yatırımcıların karar verme süreçlerini etkilemektedir.

En Fazla İşlem Yapan Kurumlar

Gün içerisinde altın borsasında en fazla işlem yapan kurumlar arasında Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Yapı ve Kredi Bankası öne çıktı. Bu kurumlar, piyasanın likiditesini artırarak yatırımcıların işlem yapma olanaklarını genişletiyor.

Altın fiyatlarındaki bu değişim, küresel ekonomik koşullardan, jeopolitik gelişmelere kadar birçok faktörden etkilenmektedir. Yatırımcıların bu unsurları göz önünde bulundurarak stratejilerini belirlemeleri büyük önem taşıyor. Piyasalardaki belirsizlikler ve dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekerken, altın gibi değerli madenlerin rolü daima önemli olmuştur.