Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, Türk müziğinin önemli isimlerinden Güllü'nün beklenmedik ölümüyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Doğan, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, olayın arka planında yatan karanlık detaylara ışık tuttu. Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili devam eden soruşturma, yeni iddialarla yeniden gündeme geldi.

Güllü'nün Ölümü ve Tehdit İddiaları

Nihat Doğan, katıldığı bir televizyon programında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi. Doğan, "Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söylediğimiz için tehdit ediliyoruz" şeklinde konuştu. Gülter'in kendisini çocuğuyla tehdit ettiğini belirten Doğan, sosyal medya üzerinden de kendisine yönelik tehditlerin olduğunu ifade etti. Bu durum, Güllü'nün ölümünün ardındaki soru işaretlerini daha da derinleştiriyor.

Sosyal Medya Üzerinden Tehditler

Nihat Doğan, aynı zamanda Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, "Bize acımızı yaşatmadınız" dediğini ancak kendi fotoğrafını paylaşarak kendisine mektup yazdığını belirtti. Bu durumun, Gülter’in suçluluk psikolojisinin bir yansıması olduğunu düşündüğünü vurgulayan Doğan, Güllü’nün düşmediğini, aksine birinin müdahalesiyle hayatını kaybettiğine inandığını dile getirdi. Bu ifadeler, Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmaları alevlendirirken, Gülter’in tepkilerinin arka planındaki motivasyonları sorgulattı.

Güllü’nün ölümü, Türk müziği camiasında büyük bir üzüntü yaratmış ve olayın detayları konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Şimdi ise Nihat Doğan’ın iddiaları, soruşturmanın gidişatını etkileyebilir ve Güllü'nün ölümündeki gizemleri daha da derinleştirebilir. Doğan'ın açıklamaları, olayın aydınlatılması adına önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.