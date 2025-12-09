Dolar
42,5966 %0.04
Euro
49,5518 %-0.07
Gram Altın
5.761,60 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Magazin Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi

Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Nihat Doğan'dan Şok İddia: Güllü'nün Kızı Tarafından Tehdit Edildi
Okunma Süresi: 2 dk

Ünlü şarkıcı Nihat Doğan, Türk müziğinin önemli isimlerinden Güllü'nün beklenmedik ölümüyle ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Doğan, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, olayın arka planında yatan karanlık detaylara ışık tuttu. Güllü'nün Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili devam eden soruşturma, yeni iddialarla yeniden gündeme geldi.

Güllü'nün Ölümü ve Tehdit İddiaları

Nihat Doğan, katıldığı bir televizyon programında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında çarpıcı ifadelere yer verdi. Doğan, "Güllü davası kapatılacakken, bunun düşme değil cinayet olduğunu söylediğimiz için tehdit ediliyoruz" şeklinde konuştu. Gülter'in kendisini çocuğuyla tehdit ettiğini belirten Doğan, sosyal medya üzerinden de kendisine yönelik tehditlerin olduğunu ifade etti. Bu durum, Güllü'nün ölümünün ardındaki soru işaretlerini daha da derinleştiriyor.

Sosyal Medya Üzerinden Tehditler

Nihat Doğan, aynı zamanda Tuğyan Ülkem Gülter'in sosyal medya paylaşımlarını eleştirerek, "Bize acımızı yaşatmadınız" dediğini ancak kendi fotoğrafını paylaşarak kendisine mektup yazdığını belirtti. Bu durumun, Gülter’in suçluluk psikolojisinin bir yansıması olduğunu düşündüğünü vurgulayan Doğan, Güllü’nün düşmediğini, aksine birinin müdahalesiyle hayatını kaybettiğine inandığını dile getirdi. Bu ifadeler, Güllü'nün ölümüyle ilgili tartışmaları alevlendirirken, Gülter’in tepkilerinin arka planındaki motivasyonları sorgulattı.

Güllü’nün ölümü, Türk müziği camiasında büyük bir üzüntü yaratmış ve olayın detayları konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya atılmıştı. Şimdi ise Nihat Doğan’ın iddiaları, soruşturmanın gidişatını etkileyebilir ve Güllü'nün ölümündeki gizemleri daha da derinleştirebilir. Doğan'ın açıklamaları, olayın aydınlatılması adına önemli bir gelişme olarak kaydediliyor.

Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı
Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı
#Teknoloji / 09 Aralık 2025
Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
#Spor / 09 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Magazin
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
Magazin
Porsche'un Varisi ve Leiningen Prensesi Evlendi
Porsche'un Varisi ve Leiningen Prensesi Evlendi
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft