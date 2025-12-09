Doğu Perinçek'ten Silah Bırakan PKK'liler İçin Af Kanunu Önerisi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, silah bırakan PKK'lilere yönelik af kanunu önerisini yineleyerek, Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir dönemin kapılarını aralamayı hedeflediklerini belirtti. Perinçek, bu önerinin, ülkenin huzuru ve barışı için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, siyasi iktidara çağrıda bulundu.

Af Kanunu Teklifi ve Amacı

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Vatan Partisi'nin "Bütünleşen Türkiye Stratejisi" çerçevesinde hazırladığı af önerisinin, Türkiye'deki toplumsal dinamikleri göz önünde bulundurarak hazırlandığını ifade etti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin sadece silahların bırakılmasıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda toplumsal barış ve güvenliğin sağlanması gerektiğini dile getiren Perinçek, bu amaca ulaşmak için gerekli olan adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Çalışmalar ve Katılımcılar

Perinçek, Vatan Partisi'nin af kanunu önerisinin, Türkiye'deki önde gelen hukukçular, sosyologlar ve farklı siyasi partilerin görüşleri ile geniş bir katılımla hazırlandığını belirtti. "Bu af kanunu, aylar süren bir çalışmanın sonucudur ve kamuoyundaki kaygıları dikkate alarak oluşturulmuştur," diyen Perinçek, hazırlanan taslağın titizlikle değerlendirilerek, vatanseverlik ve bilgi temelleri üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Bölücülüğe İzin Verilmeyecek

Af kanunu önerisinin, Türkiye'nin bütünlüğünü korumak amacıyla hazırlandığını vurgulayan Perinçek, "Bu kanunda hiçbir şekilde bölücülüğe yer yoktur. Türkiye'de milleti bölmek için hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir," şeklinde konuştu. Bu bağlamda, af kanununun, Türkiye’nin terör sorununu çözme yolunda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Meclis'e Sunum ve Beklentiler

Perinçek, af kanunu önerisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin değerlendirmesine sunacaklarını belirtti. "Meclisimiz bu çözümsüzlükten kurtulmalı ve bu af kanunu değerlendirmelidir," diyerek, önerinin tartışılmasına açık olduklarını ifade etti. Ayrıca, ufak tefek değişikliklerin yapılabileceğini, ancak taslağın genel yapısının mükemmele yakın olduğunu sözlerine ekledi.

Doğu Perinçek'in bu açıklamaları, ülkenin terörle mücadelesinde yeni bir perspektif sunma çabası olarak dikkat çekiyor. Vatan Partisi'nin önerisi, siyasi gündemde geniş yankı uyandırması beklenen bir konu olarak öne çıkıyor.