Dolar
42,5966 %0.04
Euro
49,5518 %-0.07
Gram Altın
5.761,60 % 0,43
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Teknoloji Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı

Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı
Okunma Süresi: 2 dk

Microsoft, Kanada'da yapay zeka ve bulut altyapısını güçlendirmek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde 7,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 5,42 milyar dolar) tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, şirketin küresel ölçekteki yapay zeka altyapısı yatırımlarının en son örneği olarak dikkat çekiyor. Microsoft'un bu hamlesi, yapay zeka teknolojilerinin giderek artan talebine yanıt verme çabası olarak değerlendiriliyor.

Yatırımın Detayları

Microsoft, Kanada'daki bu yeni yatırımın, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren devreye alınacağını belirtti. Şirket, 2023-2027 döneminde Kanada'daki toplam yatırım miktarının 19 milyar Kanada dolarına ulaşacağını öngörüyor. Bu yatırımlar, bulut bilişim ve yapay zeka kapasitesinin genişletilmesine yöneliktir ve Microsoft'un Azure platformu üzerinden sunulacak yapay zeka hizmetlerinin kapsamını artırmayı hedefliyor.

Bulut ve Yapay Zeka Kapasitesinin Genişlemesi

Microsoft, dünya genelinde artan yapay zeka iş yüklerini karşılamak için bulut bilişim altyapısını sürekli olarak geliştirmekte. Bu bağlamda, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet gibi diğer teknoloji devleri de hem ABD'de hem de uluslararası alanda veri merkezi yatırımlarını hızlandırıyor. Microsoft, Kanada'da Azure Local bulut hizmetinin kapsamını genişletecek ve bu alanda yerel bir yapay zeka girişimi olan Cohere ile iş birliğini derinleştirecek.

Siber Güvenlik İçin Yeni Merkez

Şirket, Kanada'da siber güvenlik alanındaki yeteneklerini artırmak amacıyla özel bir "Tehdit İstihbarat Merkezi" kurma planlarını da duyurdu. Bu merkez, Kanada hükümeti ve milletvekilleriyle iş birliği yaparak yapay zeka güvenliği araştırmaları, tehdit aktörlerinin takibi ve organize suçla mücadele konularında faaliyet gösterecek. Microsoft'un Kanada'daki mevcut istihdamı, 11 şehirde 5.300'den fazla çalışana ulaşmış durumda.

Küresel Yapay Zeka Yatırımları

Microsoft, geçtiğimiz ay Avrupa'da önemli yatırımlar gerçekleştireceğini de açıkladı. Portekiz'deki yapay zeka altyapısına 10 milyar dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Teknoloji devleri, hızla artan şirket değerlemeleri ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle karşı karşıya. Microsoft, mali yılın ilk çeyreğinde 35 milyar dolarlık rekor sermaye harcaması bildirmiştir ve yatırımların yıl genelinde artmaya devam edeceği beklentisi içindedir. Şirket, en az Haziran 2026’ya kadar donanım arzında kısıtların süreceğini öngörüyor.

Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
Beşiktaş'ta Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
#Spor / 09 Aralık 2025
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
#Ekonomi / 09 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Teknoloji
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Çin'de Geleceğin Fabrikaları Tasarlanıyor: İmalat Anlayışı Köklü Değişim İçinde
Teknoloji
ChatGPT'den 'İntihar Et' Tavsiyesi: Ukrayna'dan Polonya'ya Göç Eden Genç Kızın Hikayesi
ChatGPT'den 'İntihar Et' Tavsiyesi: Ukrayna'dan Polonya'ya Göç Eden Genç Kızın Hikayesi
Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Buzlanma Nedeniyle Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Emre Can Kimdir? Futbol Kariyeri ve Kökeni
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
Fenomen Kayınvalide Besime Ekici Hayatını Kaybetti
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
Furkan Aksuoğlu Kimdir? GS, BJK ve FB Maçlarında Hakemlik Yaptı mı?
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
Altay Toprak Kınalı'nın Ölümünde Oy Birliğiyle Tespit Yapıldı
Altay Toprak Kınalı'nın Ölümünde Oy Birliğiyle Tespit Yapıldı
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft