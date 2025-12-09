Microsoft’tan Kanada’ya Dev Yapay Zeka Yatırımı

Microsoft, Kanada'da yapay zeka ve bulut altyapısını güçlendirmek amacıyla önümüzdeki iki yıl içinde 7,5 milyar Kanada doları (yaklaşık 5,42 milyar dolar) tutarında yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırım, şirketin küresel ölçekteki yapay zeka altyapısı yatırımlarının en son örneği olarak dikkat çekiyor. Microsoft'un bu hamlesi, yapay zeka teknolojilerinin giderek artan talebine yanıt verme çabası olarak değerlendiriliyor.

Yatırımın Detayları

Microsoft, Kanada'daki bu yeni yatırımın, 2026 yılının ikinci yarısından itibaren devreye alınacağını belirtti. Şirket, 2023-2027 döneminde Kanada'daki toplam yatırım miktarının 19 milyar Kanada dolarına ulaşacağını öngörüyor. Bu yatırımlar, bulut bilişim ve yapay zeka kapasitesinin genişletilmesine yöneliktir ve Microsoft'un Azure platformu üzerinden sunulacak yapay zeka hizmetlerinin kapsamını artırmayı hedefliyor.

Bulut ve Yapay Zeka Kapasitesinin Genişlemesi

Microsoft, dünya genelinde artan yapay zeka iş yüklerini karşılamak için bulut bilişim altyapısını sürekli olarak geliştirmekte. Bu bağlamda, Amazon ve Google’ın çatı şirketi Alphabet gibi diğer teknoloji devleri de hem ABD'de hem de uluslararası alanda veri merkezi yatırımlarını hızlandırıyor. Microsoft, Kanada'da Azure Local bulut hizmetinin kapsamını genişletecek ve bu alanda yerel bir yapay zeka girişimi olan Cohere ile iş birliğini derinleştirecek.

Siber Güvenlik İçin Yeni Merkez

Şirket, Kanada'da siber güvenlik alanındaki yeteneklerini artırmak amacıyla özel bir "Tehdit İstihbarat Merkezi" kurma planlarını da duyurdu. Bu merkez, Kanada hükümeti ve milletvekilleriyle iş birliği yaparak yapay zeka güvenliği araştırmaları, tehdit aktörlerinin takibi ve organize suçla mücadele konularında faaliyet gösterecek. Microsoft'un Kanada'daki mevcut istihdamı, 11 şehirde 5.300'den fazla çalışana ulaşmış durumda.

Küresel Yapay Zeka Yatırımları

Microsoft, geçtiğimiz ay Avrupa'da önemli yatırımlar gerçekleştireceğini de açıkladı. Portekiz'deki yapay zeka altyapısına 10 milyar dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 15 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Teknoloji devleri, hızla artan şirket değerlemeleri ve yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişelerle karşı karşıya. Microsoft, mali yılın ilk çeyreğinde 35 milyar dolarlık rekor sermaye harcaması bildirmiştir ve yatırımların yıl genelinde artmaya devam edeceği beklentisi içindedir. Şirket, en az Haziran 2026’ya kadar donanım arzında kısıtların süreceğini öngörüyor.