Meteoroloji'den Sis ve Pus Uyarısı

Meteoroloji'den Sis ve Pus Uyarısı

Yayınlanma
14
Meteoroloji'den Sis ve Pus Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye'deki hava durumu tahminlerini güncelledi. Yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Bununla birlikte, bazı şehirlerde yoğun sis ve pus oluşumu bekleniyor. Meteoroloji, bu durumun özellikle 5 şehir için risk oluşturduğunu açıkladı.

Beklenen Hava Durumu

Meteorolojik verilere göre, Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağı belirtiliyor. Yağışların ardından, özellikle iç kesimlerde ve bazı batı bölgelerinde yoğun sis ve pus olaylarının yaşanması bekleniyor. Bu durum, sürücüler için görüş mesafesinin azalmasına neden olabilir. MGM, bu nedenle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendiriyor.

Uyarı Yapılan Şehirler

11 Aralık 2025 tarihinde yoğun sis ve pus beklenen şehirler ise Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur olarak sıralanıyor. Bu şehirlerdeki hava koşullarının, özellikle sabah saatlerinde daha da etkili olacağı tahmin ediliyor. MGM'nin yayımladığı tahmin haritasında da bu şehirlerdeki sis ve pus durumu net bir şekilde gösterilmiştir.

Güvenlik Önlemleri

Uzmanlar, yoğun sis ve pus koşullarında sürücülerin hızlarını azaltmaları, farlarını açmaları ve mümkünse seyahat planlarını gözden geçirmeleri gerektiğini vurguluyor. Görüş mesafesinin azalması, trafik kazalarına davetiye çıkarabileceği için dikkatli olunması önem taşıyor. Ayrıca, hava durumu ile ilgili güncel bilgilerin takip edilmesi öneriliyor.

Bu hava koşullarının, günlük yaşamı etkileyebileceği ve dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturduğu unutulmamalıdır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gelişmeleri yakından izlemekte ve gerekli uyarıları yapmaya devam edecektir.

