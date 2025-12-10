Sanatçı Gül Tut'un Ölümü Üzerine Gözaltına Alınan Kızı ve İki Kişi Yalova'ya İndirildi

Türk sanat müziğinin sevilen isimlerinden Gül Tut, "Güllü" adıyla tanınan sanatçının hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin teras penceresinden düşerek yaşamını yitiren Gül Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ile olay günü yanında bulunan iki kişi, İstanbul'da gözaltına alındı. Soruşturma süreci, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor.

Olayın Gelişimi ve Soruşturma Süreci

Gül Tut'un trajik ölümü, Yalova'nın Harmanlar Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. 6 katlı binanın teras penceresinden düşen sanatçının ölümünün ardından, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, İstanbul'da gözaltına alınan Tuğyan Ülkem Gülter ile onunla birlikte olay anında bulunan Sultan Nur Ulu ve bir başka kişi, Yalova'ya getirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Yalova Emniyet Müdürlüğü'ne yönlendirildi. Burada, şüphelilerin ifadeleri alınmaya devam ediyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü'ndeki İşlemler

Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde süren işlemler, olayın aydınlatılması açısından büyük önem taşıyor. Gül Tut'un ani ölümü, sanat camiasında derin bir üzüntü yarattı ve birçok hayranı tarafından büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Soruşturmanın seyrine göre, şüphelilerin durumu ve olaya dair detaylar netleşecek. Bu süreçte, Gül Tut'un hayatı ve kariyeri hakkında yapılan değerlendirmeler, sanatçının mirasının ne denli derin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.