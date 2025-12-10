Dolar
Fenerbahçe'den Dev Arsa Satışı: Kasaya 16,5 Milyar TL Girecek

Fenerbahçe'den Dev Arsa Satışı: Kasaya 16,5 Milyar TL Girecek

Yayınlanma
14
Fenerbahçe'den Dev Arsa Satışı: Kasaya 16,5 Milyar TL Girecek
Okunma Süresi: 2 dk

Fenerbahçe Spor Kulübü, Emlak Konut GYO desteğiyle önemli bir arsa satışı gerçekleştirdi. İstanbul Ataşehir bölgesinde bulunan 26 bin 250 metrekarelik arsa, toplamda 46 milyar TL'ye satıldı. Bu satış, kulübün mali durumuna önemli bir katkı sağlayarak, Fenerbahçe'nin kasasına 16 milyar 560 milyon TL girecek.

Arsa Satışı Detayları

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul Değerlendirme A.Ş. iş birliği ile gerçekleştirilen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhalesi, 32 firmanın katılımıyla tamamlandı. İhaleyi en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş. kazandı. Satışın ardından, gelir paylaşımı protokolü uyarınca, elde edilen toplam gelir üzerinden yüzde 80'lik kısım Fenerbahçe ve Akfin'in, yüzde 20'lik kısım ise Emlak Konut GYO'nun kasasına aktarılacak.

Ekspertiz Değeri ve Kazanç Oranı

Söz konusu arsanın ekspertiz değeri 3 milyar 806 milyon 250 bin TL olarak belirlendi. Ancak ihale sonucunda elde edilen gelir, bu değerin yaklaşık 12 katına denk geliyor. Satış sonrası elde edilen 20 milyar 700 milyon TL tutarındaki şirket payı geliri, ekspertiz değerinin yaklaşık 5,44 katına ulaştı. Bu durum, Fenerbahçe için önemli bir mali başarı olarak değerlendiriliyor.

Başkan Saran'ın Ziyareti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, geçtiğimiz hafta İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelmişti. Bu görüşme, kulübün finansal durumunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Fenerbahçe'nin gerçekleştirdiği bu stratejik hamleler, kulübün uzun vadeli hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

#Fenerbahçe
#Emlak Konut
#Arsa Satışı
