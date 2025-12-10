JPMorgan'dan Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri için hazırladığı 2026 Görünüm raporunu yayımlayarak, sektördeki ekonomik durum ve çalışanların reel kazançları hakkında önemli bilgiler sundu. Raporda, 2025 yılında gelirlerdeki yavaşlama ve marjlardaki baskının etkisiyle, sektörün ortalama reel kazançlarının yüzde 20 oranında gerilediği ifade edildi. Bu durum, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücretin güncellenmesi gerekliliğini de gündeme getiriyor.

Asgari Ücret Artış Tahmini

JPMorgan, asgari ücretle ilgili olarak önemli bir tahminde bulundu. Banka, Türkiye'de 2026 yılı için asgari ücreti yüzde 25 oranında artıracağını öngörüyor. Bu öngörünün, 12 aylık enflasyon tahminleriyle uyumlu olduğu vurgulanıyor. Bankanın projeksiyonuna göre, 2026 yılında asgari ücretin 27 bin 630 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu tahmin, ekonomik veriler ve sektör analizleri ışığında şekillendirilmiş olup, çalışanların alım güçlerini artırmayı hedefliyor.

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantıyı 12 Aralık 2025 tarihinde yapacak. İşçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) toplantıda bir araya gelecek. Bu toplantı, asgari ücret görüşmelerinin başlangıcı olarak önem taşıyor ve sektör temsilcilerinin taleplerini dile getirmesi açısından kritik bir fırsat sunacak.

Mevcut Asgari Ücret Durumu

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 TL düzeyindedir. Bu rakam, 2025 yılında yapılan yüzde 30’luk artışın ardından uygulanmaya başlanmıştı. Ancak, JPMorgan’ın raporunda belirtilen reel kazançlardaki düşüş, mevcut asgari ücret seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon, işgücü piyasası üzerindeki baskıyı artırarak, asgari ücretin güncellenmesini zorunlu hale getiriyor.