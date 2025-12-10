Dolar
42,6069 %0.03
Euro
49,6103 %0.1
Gram Altın
5.746,31 % -0,37
Ara
Gündem
Politika
Ekonomi
Eğitim
Dünya
Sağlık
Spor
Magazin
Turizm
Kadın
Yaşam
Asayiş
MENÜ
Haberin Gündemi Ekonomi JPMorgan'dan Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini

JPMorgan'dan Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini

Yayınlanma
14
Abone Ol google news
JPMorgan'dan Türkiye İçin Asgari Ücret Tahmini
Okunma Süresi: 2 dk

Uluslararası yatırım bankası JPMorgan, Türkiye Tüketici Şirketleri için hazırladığı 2026 Görünüm raporunu yayımlayarak, sektördeki ekonomik durum ve çalışanların reel kazançları hakkında önemli bilgiler sundu. Raporda, 2025 yılında gelirlerdeki yavaşlama ve marjlardaki baskının etkisiyle, sektörün ortalama reel kazançlarının yüzde 20 oranında gerilediği ifade edildi. Bu durum, milyonlarca çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücretin güncellenmesi gerekliliğini de gündeme getiriyor.

Asgari Ücret Artış Tahmini

JPMorgan, asgari ücretle ilgili olarak önemli bir tahminde bulundu. Banka, Türkiye'de 2026 yılı için asgari ücreti yüzde 25 oranında artıracağını öngörüyor. Bu öngörünün, 12 aylık enflasyon tahminleriyle uyumlu olduğu vurgulanıyor. Bankanın projeksiyonuna göre, 2026 yılında asgari ücretin 27 bin 630 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu tahmin, ekonomik veriler ve sektör analizleri ışığında şekillendirilmiş olup, çalışanların alım güçlerini artırmayı hedefliyor.

Asgari Ücret Görüşmeleri Başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücretin belirlenmesi için ilk toplantıyı 12 Aralık 2025 tarihinde yapacak. İşçi tarafını temsil eden Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) toplantıda bir araya gelecek. Bu toplantı, asgari ücret görüşmelerinin başlangıcı olarak önem taşıyor ve sektör temsilcilerinin taleplerini dile getirmesi açısından kritik bir fırsat sunacak.

Mevcut Asgari Ücret Durumu

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 TL düzeyindedir. Bu rakam, 2025 yılında yapılan yüzde 30’luk artışın ardından uygulanmaya başlanmıştı. Ancak, JPMorgan’ın raporunda belirtilen reel kazançlardaki düşüş, mevcut asgari ücret seviyesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Ekonomik koşullar ve enflasyon, işgücü piyasası üzerindeki baskıyı artırarak, asgari ücretin güncellenmesini zorunlu hale getiriyor.

Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
Güllü’nün Kızı Tuğyan Ülkem Gülter Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?
#Gündem / 10 Aralık 2025
Sanatçı Gül Tut'un Ölümü Üzerine Gözaltına Alınan Kızı ve İki Kişi Yalova'ya İndirildi
Sanatçı Gül Tut'un Ölümü Üzerine Gözaltına Alınan Kızı ve İki Kişi Yalova'ya İndirildi
#Magazin / 10 Aralık 2025
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *
Ekonomi
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
Altının Kilogram Fiyatı 5 Milyon 795 Bin Liraya Geriledi
Ekonomi
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
TÜİK'ten Enflasyon Hesaplama Güncellemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız”
Kenan Baran Gerçekte Kim? Orhan Gazi Vural'ın Hayatı ve Ölümü
Kenan Baran Gerçekte Kim? Orhan Gazi Vural'ın Hayatı ve Ölümü
Meteoroloji'den Sis ve Pus Uyarısı
Meteoroloji'den Sis ve Pus Uyarısı
Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç Hakkında Bilgiler
Habertürk Dış Haberler Editörü Elif Kılınç Hakkında Bilgiler
Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti
Eski İzmir Milletvekili Cemal Tercan Hayatını Kaybetti
Doğu Perinçek'ten Silah Bırakan PKK'liler İçin Af Kanunu Önerisi
Doğu Perinçek'ten Silah Bırakan PKK'liler İçin Af Kanunu Önerisi
RSS
Copyright © 2025 . Her hakkı saklıdır.
habersoft